9. Oktober 2017 Druckansicht | Empfehlen

Digitale Welt im letzten Jahrzehnt: Einladung zum Internetseminar in Bad Kissingen

Die Digitalisierung ist mit vielfältigen Chancen verbunden, denn sie macht uns unabhängiger von Zeit und Raum. Davon profitiert auch die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen. Die Internetseminare des Online-Referats befassten sich in den vorigen Jahren mit den Veränderungen, die Smartphones, Computer und das Internet in unserem Alltag, in Gesellschaft, Kultur und Politik auslösen. Mit den Folgen des digitalen Wandels beschäftigt sich auch die kommende Tagung der Siebenbuerger.de-Macher unter dem Titel „WoherWoWohin? – Die Entwicklung der digitalen Welt im letzten Jahrzehnt“. Das Seminar findet vom 1. bis 3. Dezember in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen statt.

Das zehnte Internetseminar bietet die Gelegenheit, nicht nur die vergangenen Seminare Revue passieren zu lassen, sondern auch einen Rückblick auf Entwicklungen im Internet des letzten Jahrzehnts zu werfen, den aktuellen Stand zu reflektieren und einen Ausblick auf die Zukunft der digitalen Welt zu wagen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf technische Entwicklungen, ins Blickfeld geraten auch gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische Auswirkungen des digitalen Wandels. Konkretisiert wird dies auch anhand von Beispielen aus der siebenbürgisch-sächsischen Sphäre: seien es die sozialen (geselligen) Netzwerke von der Rokestuf bis zu Facebook, die multimediale Dokumentation siebenbürgisch-sächsischen Lebens früher und heute oder die Herausforderungen aktueller Berichterstattung im Zeitalter des Online-Journalismus. Ergänzen wird ein Videoprojekt zur Zeitzeugenbefragung vorgestellt, das uns über die relativ junge Internetsphäre hinaus in größere zeitliche und thematische Bereiche führt.



Teilnehmen können Medien- und Internetreferenten in der ostdeutschen Verbands- und Kulturarbeit, Webmaster, Ortschaften-Editoren, Referenten für Online-PR und Öffentlichkeitsarbeit, Webmaster von Heimatortsgemeinschaften und allgemein interessierte Internetnutzer. Die Tagungsteilnahme kostet 60 Euro im Doppelzimmer (ermäßigt für Studenten, Auszubildende, Teilnehmer aus Ostmitteleuropa etc.: 20 Euro) inklusive Unterkunft und Verpflegung, zuzüglich Kurtaxe (3,50 Euro), gegebenenfalls Einzelzimmerzuschlag 20 Euro für zwei Nächte. Weitere Informationen mit detailliertem Tagungsprogramm und Anmeldung unter Angabe von Name, Anschrift und Geburtsdatum an: info@heiligenhof.de oder „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen. Telefon: (09 71) 7 14 70. Der Workshop wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration über das Haus des Deutschen Ostens in München gefördert. Das zehnte Internetseminar bietet die Gelegenheit, nicht nur die vergangenen Seminare Revue passieren zu lassen, sondern auch einen Rückblick auf Entwicklungen im Internet des letzten Jahrzehnts zu werfen, den aktuellen Stand zu reflektieren und einen Ausblick auf die Zukunft der digitalen Welt zu wagen. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf technische Entwicklungen, ins Blickfeld geraten auch gesellschaftliche, kulturelle, wirtschaftliche und politische Auswirkungen des digitalen Wandels. Konkretisiert wird dies auch anhand von Beispielen aus der siebenbürgisch-sächsischen Sphäre: seien es die sozialen (geselligen) Netzwerke von der Rokestuf bis zu Facebook, die multimediale Dokumentation siebenbürgisch-sächsischen Lebens früher und heute oder die Herausforderungen aktueller Berichterstattung im Zeitalter des Online-Journalismus. Ergänzen wird ein Videoprojekt zur Zeitzeugenbefragung vorgestellt, das uns über die relativ junge Internetsphäre hinaus in größere zeitliche und thematische Bereiche führt.Als Referierende haben zugesagt: Robert Sonnleitner, Neusäß: „Das zehnte Internetseminar – Einführung“; Gunther Krauss, Bonn: „Ein Blick zurück nach vorn – Die vorherigen Internetseminare (und ihre Weissagungen)“ sowie „Digitale (R)Evolution - Allgemeine Einfürung, Chronik, Überblick und Ausblick“; Hans-Detlev Buchner, Laudenbach: „Et wor emol de Rokestuf – Siebenbürgisch-Sächsische Online-Communities im Wandel der Zeit“; Günther Melzer, Wiehl: „Als die Bilder laufen lernten – Vom GIF-Bild zur Video-Live Übertragung“; Siegbert Bruss, München: „Chancen und Herausforderungen des Journalismus im digitalen Zeitalter am Beispiel siebenbürgisch-sächsischer Medien“; Jochen Philippi, München: „3D-Druck heute, Verfahren und Nutzen für den Privatanwender“; Jakob Cosoroabă, Bukarest: „Schöne neue Welt – Ein Ausblick“; Manuel Stübeke, Ratingen: „Filmprojekt – Erinnerungen und Entwicklungen in Siebenbürgen (Zeitzeugenbefragung)“.Teilnehmen können Medien- und Internetreferenten in der ostdeutschen Verbands- und Kulturarbeit, Webmaster, Ortschaften-Editoren, Referenten für Online-PR und Öffentlichkeitsarbeit, Webmaster von Heimatortsgemeinschaften und allgemein interessierte Internetnutzer. Die Tagungsteilnahme kostet 60 Euro im Doppelzimmer (ermäßigt für Studenten, Auszubildende, Teilnehmer aus Ostmitteleuropa etc.: 20 Euro) inklusive Unterkunft und Verpflegung, zuzüglich Kurtaxe (3,50 Euro), gegebenenfalls Einzelzimmerzuschlag 20 Euro für zwei Nächte. Weitere Informationen mit detailliertem Tagungsprogramm und Anmeldung unter Angabe von Name, Anschrift und Geburtsdatum an: info@heiligenhof.de oder „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen. Telefon: (09 71) 7 14 70. Der Workshop wird vom Bayerischen Staatsministerium für Arbeit und Soziales, Familie und Integration über das Haus des Deutschen Ostens in München gefördert.

Schlagwörter: AK Internet, Internetseminar, Siebenbuerger.de, Bad Kissingen

Nachricht bewerten:

4 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.