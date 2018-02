Tagung in Bad Kissingen: "Genealogie 2.0: Das Internet-Zeitalter ist da! Kommt mit!"

So lautet das Thema des 20. Projekt-Seminars der „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“, das vom 16.-18. März in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen stattfinden wird.

Fünf Ortsgenealogien stehen schon in den Startlöchern zur Veröffentlichung, weitere folgen noch in diesem Jahr, so dass die Projektmitarbeiter während dieses Arbeitsseminars die letzten Schritte bis zur ersten Veröffentlichung vorbereiten werden. Prüfen der Ortsdateien, Auffinden von Fehlern oder doppelt erfasster Personen, Abgleichen der eigenen Datensätze mit denen anderer Genealogen und Einhalten der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen sind nur einige der Themen, die besprochen werden.Da noch nicht alle siebenbürgischen Gemeinden in unserem Projekt vertreten sind, möchten wir Vertreter bzw. Genealogen aus eben diesen Heimatortsgemeinschaften besonders herzlich willkommen heißen und würden uns über deren Teilnahme am Seminar freuen. Das „Kommt mit!“ im Titel ist gerade für diejenigen gedacht, die als Neueinsteiger aktiv in unserem Projekt mitarbeiten oder erst einmal nur schnuppern und danach entscheiden möchten, ob eine Zusammenarbeit für sie in Frage kommt.Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an Jutta Tontsch, Telefon: (040) 65389600, oder Bernd Eichhorn, Telefon: (0172) 7711450. Der Preis für zwei Tage Unterbringung und Verpflegung im „Heiligenhof“ beträgt 97 Euro pro Person im Doppelzimmer, 113 Euro im Einzelzimmer, zuzüglich 3,50 Euro Kurtaxe und 15 Euro ein Festbüfett, das zur Feier des 20. Seminar-Jubiläums am Samstagabend stattfindet.Anmeldung zum Seminar bis zum 2. März beim Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (09 71) 7 14 70, Fax: (0971) 714747, E-Mail: info@heiligenhof.de. Die Tagesordnung kann auf der Webseite des Projektes heruntergeladen werden: https://vgss.de/genealogie/wp-content/uploads/2018/02/Tagesordnung_20.Seminar.pdf

Jutta Tontsch