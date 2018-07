Leserecho: Bürgerentscheid erfolgreich!

Zum Bürgerentscheid zur Bebauung am Samuel-von-Brukenthal-Platz in Dinkelsbühl am 10. Juni (siehe SbZ Online vom 13. Juni 2018 ).

Erleichterung hat sich am Abend nach der Verkündung des Wahlergebnisses eingestellt. Wir Mitglieder von der Bürgerbewegung haben fast auf den Tag genau ein Jahr gegen diese überdimensionierte Bebauung angekämpft. Ein herzliches Dankeschön geht an alle Bürger, die uns in vielerlei Hinsicht unterstützt haben und die somit auch der Betonpolitik mit Hammermethoden eine Absage erteilt haben. Lasst uns alle weiterhin diesen demokratischen Weg gehen und die Politik mit kritischen Augen verfolgen!

Georg Knipfer, Dinkelsbühl

Kronenfest in Dinkelsbühl

Die siebenbürgische Tanzgruppe aus Dinkelsbühl trat beim Kronenfest auf. Foto: Isolde Knipfer

Am 24. Juni fand in Dinkelsbühl wieder das traditionelle Kronenfest am Samuel-von-Brukenthal-Platz statt. Für die Bürgerbewegung vom Brukenthalplatz, aber auch für viele Siebenbürger war das diesjährige Kronenfest ein Anlass zu großer Freude. Sie hatte ein ganzes Jahr lang für den Erhalt des Platzes gekämpft. Beinahe hätte das Kronenfest wegen der geplanten Großbaustelle an diesem Ort nicht mehr stattfinden können. Wie immer wurde nach einer kleinen Andacht und der Begrüßung durch den Kreisgruppenvorsitzenden Georg Schuster, der dieses Mal auch ausdrücklich die strahlende Bürgerbewegung begrüßt hatte, nach traditioneller Art gefeiert. Dazu gehörten die Blumenkrone ebenso wie die Tänze mit den traditionellen Trachten und der Genuss der siebenbürgischen Grillspezialitäten. Auch das Kuchenbüfett hatten zahlreiche freiwillige Bäckerinnen reichlich bestückt.Schließen möchte ich mit einem Zitat von Arthur Schopenhauer: „Meistens belehrt erst der (drohende) Verlust uns über den Wert der Dinge“. Bezogen auf den Brukenthalplatz ist uns allen im vergangenen Jahr bewusst geworden, wie viel er uns bedeutet und wie wichtig der Erhalt von Traditionen ist.

Isolde Knipfer