Themenabend "Heimat" in Putzbrunn bei München

Ein Vortrag und eine Podiumsdiskussion zum aktuellen Thema „Heimat“ findet am Mittwoch, dem 5. Februar 2020, um 19.00 Uhr im Bürgerhaus Putzbrunn, Kleiner Saal (UG), Hohenbrunner Straße 3, in Putzbrunn statt. An der Podiumsdiskussion beteiligt sich sich Herta Daniel, Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Der Begriff „Heimat“ scheint das neue Reizwort in der politischen und gesellschaftlichen Debatte zu sein. Doch was ist Heimat? Eine Einführung in das große Thema „Heimat“ gibt der Referent Dr. Florian Kührer-Wielach, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Auf dem Podium nehmen an der Diskussion teil: Edwin Klostermeier, Erster Bürgermeister der Gemeinde Putzbrunn; Dr. Norbert Göttler, freier Publizist, Schriftsteller und hauptamtlicher Bezirksheimatpfleger von Oberbayern; Lourdes M. Ros de Andrés, Geschäftsführender Vorstand der Münchner Initiativgruppe e.V.; Özlem Sarikaya, BR-Fernsehjournalistin und Moderatorin; Herta Daniel, Ehrenvorsitzende des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. Durch den Abend führt Stefan Kreutzer, BR-Radiojournalist und -Moderator. Danach ist das Podium offen für eine lebhafte Diskussion mit dem Publikum. Mit dem Thema Heimat Heimat ist Dr. Florian Kührer-Wielach gut vertraut, hier seiner der Festrede zum 70-jährigen Bestehen des Verbandes der Siebenbürger Sachen am 8. Juni 2019 in Dinkelsbühl. Foto: Petra Reiner



Fragen zur Gestaltung und zum Inhalt der Podiumsdiskussion beantwortet gerne Dr. Stéphanie Danneberg (Kulturamt Neubiberg) unter Telefon (0 89 60012-922 oder per E-Mail über stephanie.danneberg@neubiberg.de. Veranstalter sind der gemeindeübergreifende Interkulturelle Stammtisch (Putzbrunn, Ottobrunn, Neubiberg) und vhs SüdOst im Landkreis München. Eine Anmeldung ist bei der vhs SüdOst, Kursnummer 11564, Telefon: (089) 442389-0, Internet: www.vhs-suedost.de, möglich, aber nicht erforderlich. Auch spontane Besucher sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

