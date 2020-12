Rezepte zum Ausprobieren

4 Stück Karpfenfilet à 150 g, 2 Esslöffel (EL) Mehl, 2 EL Weißbrotbrösel, 1 EL Dijonsenf, gut 1⁄8 l Rotwein, 1⁄4 l Rindsuppe, 6 rote Zwiebeln, 1 EL Kristallzucker, 2 Teelöffel (TL) Butter, 1 EL gehackte Petersilie, 1 TL frisch gehackter Majoran, Öl, Salz, Pfeffer.Zwiebeln schälen, halbieren und in dünne Streifen schneiden. Öl erhitzen, Zucker darin leicht karamellisieren. Zwiebeln beigeben und langsam goldgelb rösten. Mit Rotwein ablöschen, etwas einkochen lassen und die Suppe dazugießen. Mit Salz, Pfeffer und Majoran abschmecken. Beiseite nehmen und mit etwas kalter Butter binden. Karpfenfilets salzen, die Hautseite mit Senf einstreichen. Gehackte Petersilie auf die Senfschicht drücken, mit Mehl und Bröseln bestreuen. Öl in einer Pfanne erhitzen. Die Karpfenfilets hineinlegen und zuerst langsam auf der Hautseite braten, dann umdrehen und fertig garen. In der Zwischenzeit die Majoranzwiebeln auf heißen Tellern anrichten. Karpfenfilets aus der Pfanne heben, mit Küchenpapier abtupfen und anrichten.1 Ente (etwa 2 kg), zerlassene Butter, 1 Prise Kümmel, gehackter Majoran, etwas Honig.200 g Knödelbrot, etwas geriebene Muskatnuss, 1 TL gehackter Majoran, 1 Knoblauchzehe, 100 ml Milch, eine halbe Zwiebel, Leber von der Ente, 50 g Champignons, 100 g Butter, 2 Eier, Salz, Pfeffer.Die Ente auslösen. Dazu am Rücken die Haut durchschneiden und mit kleinen Schnitten vom Brustbein lösen. (Die Haut darf nicht verletzt werden.)Das Knödelbrot mit Salz, Pfeffer, Muskat, Majoran und gepresstem Knoblauch vermischen. Diese Masse mit warmer Milch übergießen. Die Zwiebeln schälen und zusammen mit der Entenleber kleinschneiden, die Champignons putzen und blättrig schneiden. Zwiebeln, Leber und Pilze in Butter anschwitzen. Die restliche Butter mit den Eiern und ein wenig Salz glatt rühren. Diese Masse unter das Knödelbrot heben und die Ente damit füllen, bis sie wieder in Form ist. Mit Salz und Pfeffer würzen. Kümmel und etwas flüssige Butter darüber geben. Dann einen Holzspieß so durch die zusammengelegten Hälften stecken, dass sie gut verschlossen sind. Die Ente im Backrohr zuerst bei 220° C ca. eine halbe Stunde mit etwas Wasser mit der Rückenseite am Boden braten. Dann auf 190° C zurückschalten und ca. 2,5 Stunden schmoren, währenddessen immer wieder mit dem Bratensaft übergießen. 10 Minuten vor Ende der Garzeit die Ente mit Honig bestreichen.Kochen Sie eine Polenta nach Ihrem Rezept, lassen Sie diese etwas auskühlen und backen Sie sie in einen Strudelteig ein. Bei 170° C knusprig backen – oder kleine Rechtecke aus dem Teig schneiden, Polenta aufstreichen und Rollen formen, dann in heißem Fett ausbacken.2 Eier, 1 Dotter, 1 EL Kristallzucker, 300 g Sahne, 50 g fein geriebene Lebkuchen, 1 Prise Lebkuchengewürz, 1 EL Rum.Eier, Dotter und Kristallzucker über Dampf aufschlagen, dann unter Rühren erkalten lassen. Geriebenen Lebkuchen, Lebkuchengewürz und Rum unterrühren, danach vorsichtig die geschlagene Sahne unterheben. Masse in kleine Auflaufformen oder Kastenformen füllen und für ca. vier Stunden ins Tiefkühlfach stellen. Vor dem Anrichten Formen kurz in heißes Wasser halten und Parfait auf gekühlte Teller stürzen oder in Scheiben schneiden. Dazu servieren Sie Orangenfilets und etwas Zimtsahne.