Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Ingolstadt: Jugendtanzgruppe trat nach langer Zeit wieder auf

Der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung in der herbstlich geschmückten Sportgaststätte Zuchering folgten am 24. Oktober 2021 etliche Mitglieder der Kreisgruppe Ingolstadt. Zur Eröffnung spielte die Siebenbürger-Banater Blaskapelle unter der Leitung von Hermann Mattes. Der Kreisgruppenvorsitzende Manfred Binder begrüßte alle Anwesenden und legte eine Schweigeminute für die verstorbenen Mitglieder ein.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Ingolstadt begeisterte die Ingolstädter Jugendtanzgruppe mit drei Tänzen. Auf dem Bild von rechts: Kreisgruppenvorsitzender Manfred Binder, Ingrid Mattes, die Leiterin der Jugendtanzgruppe, Mitglieder der Jungendtanzgruppe und links Gerda Knall, stellvertretende Vorsitzende und Kulturreferentin der Kreisgruppe Ingolstadt. Foto: Reiner Thiess

In seinem Bericht gab Manfred Binder Einblick in die ehrenamtlichen Tätigkeiten der Kreisgruppe und dankte für das entgegengebrachte Vertrauen. Die Lebensgewohnheiten mussten an die gegenwärtige Pandemie angepasst werden, man sei bestrebt, neue Wege zu finden, um die Traditionen zu bewahren und weiterzuführen.Anfang 2020 konnten noch wenige Veranstaltungen stattfinden. Im Laufe des Jahres musste das Vereinsleben sehr eingeschränkt werden. Vor allem war es für die Kinder eine ungewohnte Situation. Vieles, was in dieser Zeit verloren gegangen ist, kann nicht mehr nachgeholt werden. Die einzelnen Gruppen versuchten trotzdem, einige Aktivitäten im Rahmen des Möglichen abzuhalten. So gab es einige Freizeitaktivitäten wie Ausflüge, Wanderungen, Besuch der Gartenschau in Ingolstadt, Theaterbesuche im Freien, kleine Auftritte bei Familienfeiern (Konfirmation), die Blasmusik spielte in kleiner Besetzung, z.B. bei einem Kindergartenjubiläum usw. Allein die Frauengruppe der Seniorinnen hatte bedauerlicherweise keine Gelegenheit sich zu treffen. Ihre Zusammenkünfte werden von vielen Frauen sehr vermisst. Kulturreferentin Gerda Knall, Hilda Albrich, Leiterin der zweiten Frauengruppe, und Anni Theuerkauf versuchen derzeit Möglichkeiten zu schaffen, damit die älteren Frauen wieder zusammenkommen, indem zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten organisiert werden.Im Rahmen der Mitgliederversammlung bot die Jugendtanzgruppe Ingolstadt drei Tänze dar. Es war der erste öffentliche Auftritt nach langen Monaten der Einschränkungen. Die Geschwister Rebecca und Matthias Reger gaben Einblick in die Aktivitäten der Gruppe und erwähnten unter anderem ein Video, das sie als Beitrag für den digitalen Heimattag gedreht hatten. Es war eine spannende Arbeit, die viel Spaß gemacht hatte. Die Gruppe bedauert sehr, dass es keine Möglichkeit gegeben hat, ihr 15-jähriges Gründungsjubiläum in größerem Rahmen zu feiern.Auch die Bäckerinnen-Gruppe, geleitet von Ingeborg Binder, hatte kaum Gelegenheit, aktiv zu sein. Sie konnte lediglich Anfang 2020, beim Kirchenburgen-Vortrag von Rudolf Girst, die Gäste mit den feinen siebenbürgischen Schnitten verwöhnen und zum Jahresende Lebkuchen für die Weihnachtspäckchen der Kinder und Schüler backen.Manfred Binder dankte den Referenten für ihre Berichte und leitete zum Kassen- und Prüfungsbericht über. Es folgte das gemeinsame Kaffeetrinken mit den köstlichen Kuchenspenden der Bäckerinnen. Der Nachmittag klang mit Blasmusik aus. Viele Gäste genossen nach langer Zeit diese paar Stunden mit Gesprächen und Treffen mit Landsleuten, die sie während der Pandemie über Monate vermisst hatten. Die Corona-Auflagen und das Hygienekonzept der Gastronomie wurden dabei genau beachtet.

Marianne Theil