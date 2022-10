26. Oktober 2022

Temeswar – Kulturhauptstadt Europas 2023

Ein Themenabend „Temeswar/Timișoara – Kulturhauptstadt Europas 2023“ findet am 8. November, 18.00-20.00 Uhr, in der Botschaft von Rumänien, Dorotheenstraße 62-66, 10117 Berlin, statt. Für die Teilnahme an der Kooperationsveranstaltung des Deutschen Kulturforums östliches Europa in Potsdam und der Botschaft ist eine Anmeldung unter E-Mail: berlin.rsvp[ät]mae.ro unbedingt erforderlich.

Nach Hermannstadt 2007 trägt mit Temeswar zum zweiten Mal eine Stadt in Rumänien den Titel Kulturhauptstadt Europas. Zugleich ist Temeswar nach Fünfkirchen/Pécs in Ungarn (2010) und Neusatz/Novi Sad in Serbien (2022) bereits die dritte Kulturhauptstadt mit donauschwäbischer Vergangenheit.



Temeswar steht für das friedliche und respektvolle Zusammenleben mehrerer Ethnien, für Fortschritt und Freiheitsliebe. Hier leben seit Jahrhunderten Menschen unterschiedlicher Herkunft und Glaubens in Eintracht miteinander. Als Universitäts- und Wissenschaftsstadt ist es der IT-Hub und Wirtschaftsstandort in der Region, als Ausgangspunkt der Rumänischen Revolution von 1989 ist Temeswar das Symbol der Wende und des Widerstandes gegen die kommunistische Diktatur in Rumänien. Schon immer war es „Rumäniens Tor zum Westen“, seine Bürger sind begeisterte Europäer. Geprägt von verschiedenen Sprachen und Konfessionen, ist das kulturelle Leben der Stadt seit jeher bunt und vielfältig. An diese Tradition knüpfen die Gestalter des Kulturhauptstadtprogramms an und wollen die Stadt – dem Motto „Lass die Stadt durch Dich erstrahlen!“ (rumänisch „Luminează orașul prin tine!“, engl. „Shine your light! Light up your city!“) folgend – in ihrem Facettenreichtum aufscheinen lassen.



Kenner des Banats und Temeswars stellen im Rahmen des Themenabends die Stadtgeschichte, die Sehenswürdigkeiten, die Menschen dieser Stadt und das kulturelle Angebot der Kulturhauptstadt Europas 2023 vor.



Begrüßung: Adriana-Loreta Stănes­cu, Botschafterin von Rumänien in Berlin; Dr. Harald Roth, Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Potsdam; Vorträge: „Temeswar/Timi­șoara – eine Stadt mit Vergangenheit und Zukunft“, Prof. Dr. Rudolf Gräf, Historiker; „Programm und Perspektiven der Kulturhauptstadt Europas 2023“, Teodora Borghoff, Kuratorin „Temeswar 2023“; „Temeswar/Timi­șoara – für manche eine kleine Stadt, für andere eine große Seele“, Simion Giurcă, Leiter des Vereins zur Bewerbung Temeswars/Asociaţia pentru Promovarea Timișoarei; Spitzengespräch: Dominic Fritz, Bürgermeister von Temeswar; Michael Martens, Südosteuropa-Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

