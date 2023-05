13. Mai 2023

Musik beim Heimattag 2023

Original Karpatenblech und Neppendorfer Blasmusik spielen im Biergarten

Das Original Karpatenblech ist zum vierten Mal zu Pfingsten in Dinkelsbühl dabei. 2018 und 2019 spielten die Musikanten im Spitalhof und letztes Jahr im Biergarten. Am Samstag, dem 27. Mai, ab 14.00 Uhr, erfreuen sie nun die Gäste wieder im Biergarten zur Schleuse, Dr.-Martin-Luther-Stra­ße 16.



Auch dieses Jahr werden wir, die Neppendorfer Blasmusik unter der Leitung von Kurt Müller, am Pfingstsonntag nach dem Umzug wieder für euch im Biergarten zur Schleuse, Dr.-Martin-Luther-Straße 16, in Dinkelsbühl musizieren. Wir freuen uns auf euch und verbleiben mit musikalischen Grüßen.

