Jubiläum und Buchvorstellung: 30 Jahre Frauenordination in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

In diesem Jahr feiert die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien ein besonderes Jubiläum: Seit 30 Jahren dürfen Frauen in der Kirche als Pfarrerinnen ordiniert werden. Aus diesem Anlass findet eine Festveranstaltung vom 26. bis 27. August in Hermannstadt statt. Am Dienstag, den 27. August 2024, von 11.30 bis 13.30 Uhr, findet in der Johanniskirche eine offene Veranstaltung statt, zu der wir Sie herzlich einladen.

Pfarrerinnen der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien

Über die Evangelische Kirche A.B. in Rumänien

In dieser offenen Veranstaltung wird die Bedeutung dieses Jubiläums mit einer Festschrift gewürdigt. Vorgestellt wird das Buch „Wege entstehen im Gehen. Festschrift zu 30 Jahren Ordination der Frauen in der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien, herausgegeben von Elfriede Dörr“, welches die Geschichte und Erfahrungen von Frauen im Pfarrdienst in Rumänien thematisiert. Das Buch bietet Einblicke in die Herausforderungen, Erfolge und Meilensteine der letzten drei Jahrzehnte, seitdem Frauen offiziell in der Kirche dienen dürfen.„Dieses Jubiläum erinnert uns an einen wichtigen Schritt: Frauen wurde der Zugang zu theologischer Bildung und zur Ordination gewährt. Mit dem Beschluss vor 30 Jahren wurden wichtige theologische Erkenntnisse in Kirchenrecht umgesetzt“, so Elfriede Dörr. „Die Ordination von Frauen ist ein unverzichtbares Kriterium für die versöhnte Gemeinschaft von Männern und Frauen in der Kirche, ein wichtiger Schritt hin zu ,Gerechtigkeit‘ oder ,Frieden‘, – es gibt auch das schöne hebräische Wort, das bezeichnet all das zusammen: ,Schalom‘. Wir freuen uns, diesen Meilenstein zu feiern und gleichzeitig die Geschichten der Frauen in einem Buch festzuhalten.“Bei der Buchvorstellung werden Zeitzeuginnen über ihre persönlichen Erfahrungen sprechen. Die Veranstaltung bietet anschließend Gelegenheit zum Austausch, Diskussionen und einem gemeinsamen Beisammensein. Bücher können vor Ort erworben und auf Wunsch signiert werden.Die Teilnahme ist kostenfrei und offen für alle Interessierten.Die Evangelische Kirche A.B. (Augsburgischen Bekenntnisses) in Rumänien blickt auf eine lange Geschichte zurück. Sie weiß sich verbunden mit den christlichen Kirchen in Rumänien und in aller Welt. Sie zeugt durch ihr ganzes Leben davon, dass in Christus die Verschiedenheit der Menschen versöhnt ist und sie in einem einzigen Leib verbunden sind: "Denn ihr alle, die ihr auf Christus getauft seid, habt Christus angezogen. Hier ist nicht Jude, noch Grieche, hier ist nicht Sklave, noch Freier, hier ist nicht Mann, noch Frau; denn ihr seid alle eins in Christus Jesus. " (Galater 3, 27f)Das Jubiläum der Frauenordination markiert einen bedeutenden Schritt auf diesem Weg.Wir freuen uns auf Ihr Kommen und auf die Möglichkeit, dieses besondere Jubiläum gemeinsam zu feiern.Im Namen der Organisatorinnen

Daniela Boltres