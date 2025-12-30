30. Dezember 2025
Tausend Fragen
Gedicht von Sigrid Lander-Foof
Von fern hör ich die Turmuhr schlagen,
in meinem Herzen tausend Fragen:
Warum, zogen einst alle fort?
Gibt es Glück am fremden Ort?
Warum steht die Kirche leer,
warum pflegt sie niemand mehr?
Wer singt abends alte Lieder?
Wer sitzt auf der Bank beim Flieder?
Wann tanzt man wieder unter Linden?
Kann man Heimat in der Ferne finden?
Weißt du, wo die Tiere sind,
die ich so gerne sah als Kind?
Wer hängt noch Kränze auf am Haus?
Wie sieht das Dorf zu Pfingsten aus?
Trägt man vom Brunnen Wasser rein?
Wer macht noch Holz fürs Feuer klein?
Ist Weihnachten, wie es mal war?
Ist die Luft eiskalt und klar?
Knirscht der Schnee bei festen Schritten?
Hat der Neujahrsmann 'nen Schlitten?
Fragen gibt es noch so viele,
es gab alte und auch neue Ziele.
Manche Träume sterben nie,
Erinnerung bleibt und Fantasie.
Die Hoffnung bleibt und das Vertrauen,
Zukunft lässt sich täglich bauen,
Glaube trägt und hat getragen,
durch die Zeit, durch alle Fragen.
Sigrid Lander-FoofBöblingen, den 23. Oktober 2024
