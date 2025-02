Erinnerung an verstorbenen Jimmy Carter

Der ehemalige US-Präsident Jimmy Carter ist am 29. Dezember 2024 im Alter von 100 Jahren gestorben. Der Demokrat saß von 1977 bis 1981 im Weißen Haus und erhielt 2002 für seine humanitäre Arbeit den Friedensnobelpreis. Der Landsmann Rüdiger von Kraus erinnert sich nachfolgend an eine Begegnung mit Jimmy Carter.

Der Siebenbürger Sachse Rüdiger von Kraus (Mitte) mit dem Ehepaar Jimmy und Rosalynn Carter im Jahr 1992 im Carter Center in Atlanta.

Lee, mein jüngerer Sohn, und ich besuchten den ehemaligen Präsidenten 1992. Ungefähr 25 von seinen Unterstützern waren damals zum Carter Center in Atlanta eingeladen und das Foto stammt von damals. Unter anderem erzählte er uns auch, dass seine Wahlniederlage gegen Ronald Reagan ganz unerwartet für Rosalynn und ihn erfolgte. Sein Kampf gegen den Guineawurm (der Guineawurm oder Medinawurm ist ein parasitisch vorkommender Fadenwurm; die Redaktion) hatte auch ein Detail, das nicht sehr bekannt ist: seine Carter-Center-Leute gebrauchten Bambusröhrchen, in die sie Filter einbauten, die dann die in vom Wurm geplagten Gegenden beim Wassertrinken gebrauchten. Ihm war es immer wichtig, Methoden einzusetzen, die nicht kostspielig waren, aber sehr effektiv. Und so verhielt es sich auch bei diesem wenig kostenden Filter. Das Wasser, das die Leute in diesen Gegenden tranken, war oft mit den Larven des Wurmes verpestet, da die vom Wurm befallenen Leute das brennende Gefühl, das der Wurm, der aus den Beinen herausfinden wollte, verursachte, ins kühlende Wasser traten und so dem Wurm ermöglichten, seine Larven im Wasser abzulegen. Durch den Filter war der Vergiftungskreis gebrochen. Selbstverständlich wurden auch andere Methoden gebraucht, aber dies war die billigste und eine der effektivsten. Heute gilt die Guineawurm-Krankheit als ausgerottet.

Rüdiger von Kraus