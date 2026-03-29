



29. März 2026

Veranstaltungen in Kanada: Neue Miss Transylvania vorgestellt

Am 15. November traf sich der Transylvania Club zum „Fun Fall Fest“. Die jährliche Feier findet in entspannter Atmosphäre statt. Zum Abendbrot gab es Wurst, Palukes und Kartoffelbrei. Anschließend gab es einen Spieleabend, bei dem Preise zu gewinnen waren. Zuletzt wurde zu Musik von DJ Frank getanzt.

Trachtenball in Kitchener, von links nach rechts: Clubpräsident Dave Emrich, Alex Hesch, Miss Transylvania 2026, und deren Begleitung Ryan Hesch, Juliana Hesch, Miss Transylvania 2025, und deren Begleitung Sean Arsenault. Foto: Alfred Löwrick Am 21. Dezember fand die Weihnachtsfeier des Transylvania Clubs statt. Anfangs ließ sich das Publikum von der Kindergruppe mit mehreren Tänzen unterhalten. Anschließend sang der Chor, wobei die Kindergruppe bei „Ihr Kinderlein kommet“ aushalf. Die Jugendtanzgruppe amüsierte die Gäste mit einem einstudierten Stück. Durchgehend wurde der Abend von der Hofbräu-Band musikalisch begleitet. Zuletzt sangen alle gemeinsam „Stille Nacht“.



Der alljährliche Trachtenball wurde am 7. März fand im Transylvania Club Kitchener gefeiert. Zur Eröffnung des Programms sang der Chor und anschließend tanzte die Kindergruppe. Der Präsident des Klubs, Dave Emrich, hieß alle Gäste willkommen und bedankte sich bei all jenen, die zum Erfolg der Kulturgruppen regelmäßig beitragen. Außerdem wurde dem früheren Bundesvorsitzenden John Werner für seine langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit gedankt. Die aktuelle Miss Transylvania Juliana Hesch fasste ihre Erfahrungen des letzten Jahres zusammen. Die neue Miss Transylvania Alex Hesch, Schwester der letzten Miss, wurde daraufhin vorgestellt. Es folgte der traditionelle Tanz der Miss mit den Mitgliedern des Vereins. Rebecca Horeth, die Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, übermittelte Grüße an alle Landsleute und gab die Einzelheiten für den nordamerikanischen Heimattag bekannt. Vom 10.-12. Juli findet er in Aylmer, Ontario unter dem Motto „Wir sind Heimat“ statt. Abgesehen von Gästen aus den USA wird unter anderem Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, erwartet. Weitere Informationen sind unter saxoniahall. com/heimattag zu finden.



Der Aufmarsch und die Präsentation der Trachten wurden daraufhin gefeiert und im Anschluss das Siebenbürgenlied gesungen. Die Tanzgruppe der Saxonia Hall aus Aylmer und die Jugendgruppe des Transylvania Klubs erfreuten mit ihren Auftritten. Der Abend schloss mit Musik und Tanz. Die Transylvania Blaskapelle untermalte den gesamten Abend. Am 21. Dezember fand die Weihnachtsfeier des Transylvania Clubs statt. Anfangs ließ sich das Publikum von der Kindergruppe mit mehreren Tänzen unterhalten. Anschließend sang der Chor, wobei die Kindergruppe bei „Ihr Kinderlein kommet“ aushalf. Die Jugendtanzgruppe amüsierte die Gäste mit einem einstudierten Stück. Durchgehend wurde der Abend von der Hofbräu-Band musikalisch begleitet. Zuletzt sangen alle gemeinsam „Stille Nacht“.Der alljährliche Trachtenball wurde am 7. März fand im Transylvania Club Kitchener gefeiert. Zur Eröffnung des Programms sang der Chor und anschließend tanzte die Kindergruppe. Der Präsident des Klubs, Dave Emrich, hieß alle Gäste willkommen und bedankte sich bei all jenen, die zum Erfolg der Kulturgruppen regelmäßig beitragen. Außerdem wurde dem früheren Bundesvorsitzenden John Werner für seine langjährige, ehrenamtliche Tätigkeit gedankt. Die aktuelle Miss Transylvania Juliana Hesch fasste ihre Erfahrungen des letzten Jahres zusammen. Die neue Miss Transylvania Alex Hesch, Schwester der letzten Miss, wurde daraufhin vorgestellt. Es folgte der traditionelle Tanz der Miss mit den Mitgliedern des Vereins. Rebecca Horeth, die Bundesvorsitzende der Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen in Kanada, übermittelte Grüße an alle Landsleute und gab die Einzelheiten für denbekannt. Vomfindet er in Aylmer, Ontario unter dem Motto „Wir sind Heimat“ statt. Abgesehen von Gästen aus den USA wird unter anderem Rainer Lehni, Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, erwartet. Weitere Informationen sind unter saxoniahall. com/heimattag zu finden.Der Aufmarsch und die Präsentation der Trachten wurden daraufhin gefeiert und im Anschluss das Siebenbürgenlied gesungen. Die Tanzgruppe der Saxonia Hall aus Aylmer und die Jugendgruppe des Transylvania Klubs erfreuten mit ihren Auftritten. Der Abend schloss mit Musik und Tanz. Die Transylvania Blaskapelle untermalte den gesamten Abend. Bengt Nyman

Schlagwörter: Kanada, Veranstaltungen, Miss Transylvania

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