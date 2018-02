Kultur und Natur nach dem Arbeitscamp in Zeiden

Versteckte Schönheiten, engagierte Menschen, ursprüngliche Landschaften. Wer war schon in Paris, in London, auf Mallorca, in der Karibik, in Dubai? Bestimmt viele von uns. Vielleicht mehrere als in Honigberg, Hamruden, Katzendorf oder Măgura unter dem Königstein oder gar Ilieni oder Dersch (Dârjiu). Sollte man in diesen Orten aus Siebenbürgen gewesen sein? Unbedingt. Prinz Charles hat es vorgemacht. Er hat sich in Deutsch-Weißkirch verliebt, Häuser gekauft und restauriert (mittlerweile auch in anderen Orten Siebenbürgens). Mehr als wir hat er die ursprüngliche Landschaft, die sächsischen Häuser, die freundlichen Menschen zu schätzen gelernt. Seinem Beispiel sind viele gefolgt.

Während Rumänien viele Menschen verlassen, gehen andere gerade in dieses Land, das noch so viel unberührte Natur und unverfälschte Dörfer zu bieten hat. Versteckte Schönheiten gilt es zu entdecken. Es gibt sie zuhauf. Mit den Menschen dazu (der Burghüter Dan Ilica-Popescu in Honigberg, Barbara Dutli in der Honigberger Orgelwerkstatt, Frieder Schuller in Katzendorf, Hermann Kurmes in Măgura, Pfarrer Béla Kato in Ilieni) können diese Entdeckungen zu einmaligen und auch bewegenden Erlebnissen werden.Wer kommt mit? Wir versprechen abwechslungsreiche und unvergessliche Tage in lustiger Gesellschaft. Jeder ist herzlich eingeladen. Anreise und Unterkunft (in oder um Zeiden) organisiert sich jeder selbst, für die Unterhaltung sorgen wir. Teilnehmen kann jeder, selbst wenn er/sie nicht beim Arbeitscamp in Zeiden mitmacht. Schön wäre es aber, wenn sich möglichst viele Helfer und Helferinnen beteiligen. So sieht das vorläufige Programm aus:Gottesdienst in ZeidenArbeitscamp in Zeiden (Säubern der Kornkammern an der Kirchenburg)Natur- und KulturprogrammBurzenland Burgentour: Honigberg (Burg und Orgelwerkstatt), Ilieni (Begegnung mit Pfarrer Béla Kato, Bischof von Klausenburg), Picknick in Ilieni, Rückfahrt über TartlauWanderung über Schwarzburg nach Holbach mit Imbiss bei einem Bauern oder Hirten, weiter nach Zeiden zurück über WaldbadBustour nach Hamruden (Kirchenburg), Streitfort mit ältester Eiche Rumäniens, Katzendorf mit Besuch bei Frieder Schuller. Fahrt nach Dersch (Dârjiu) mit einer der schönsten Szeklerkirchen Siebenbürgens (UNESCO-Weltkulturerbe)Ein Tag mit Hermann Kurmes: Fahrt zum Bärenreservat, Wanderung nach WolkendorfFahrt nach Sâmbăta (Brâncoveanu-Kloster), in Kleinschenk bei Carmen Schuster, Fogarasch mit Besuch der Burg, Kaffee bei Norbert Stengel (Vorsitzender des Deutschen Forums)Ein weiterer Tag mit Hermann Kurmes: Törzburg (Schloss Bran), Abschluss in Măgura bei HermannFahrt ins Szeklerland, Stopp in Mikloșoara, wo Graf Kalnoky ein sehenswertes Anwesen geschaffen hat. Weiter nach Vârghiș, mit dem Pferdewagen in das Naturreservat „Cheile Vârghișului“ mit leichter Wanderung zur BärenhöhleAnmeldungen bei: Annette Königes, E-Mail: annette.koeniges[ät]gmx.net, Telefon: (0 89) 14 08 90 15, Handy: (01 70) 8 13 90 05; Udo Buhn, E-Mail: udo.buhn[ät]t-online.de, Telefon: (0 81 71) 3 41 28, Handy: (01 51) 24 13 25 73.

Annette Königes, Udo Buhn