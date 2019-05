Einladung zum Honterusfest 2019 in Pfaffenhofen

Heuer feiern wir 175 Jahre seit dem ersten Honterusfest in Kronstadt, das im Dezember 1844 stattfinden sollte, aber auf das Ende des Schuljahres 1844/45 verschoben wurde. In Deutschland findet das Fest seit 1959 statt. Das sind auch stolze 60 Jahre! Grund genug, wieder dabei zu sein.

2019 findet das Honterusfest am 7. Juli von 10.00-17.00 Uhr wie gewohnt auf der Festwiese am Waldspielplatz in Pfaffenhofen an der Ilm statt. Die Festrede ist für 11.00 Uhr angesetzt. Ab 12.00 Uhr gibt es Schmankerl für das leibliche Wohl!: Die Jugendtanzgruppe München erfreut mit ihren beschwingten Tänzen. Das Honterusfest hat eine Facebook-Seite und eine Homepage: www.honterusfest.de . Tischreservierungen für Klassentreffen sind wieder über die Homepage möglich. Für die herzhafte Verpflegung sorgt eine neue Grillmannschaft.: Zum Waldspielplatz, 85276 Hettenhausen (Ortsteil Reisgang); alternativ möglich: Waldspielplatz 1, 86276 Reisgang (südlicher Ortsteil von Pfaffenhofen an der Ilm).Bahnreisende können bis Bahnhof Pfaffenhofen fahren. Abholung bitte individuell organisieren. Es wird bestimmt wieder ein schönes Fest. Das Orga-Team freut sich auf viele Besucherinnen und Besucher.