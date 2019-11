Am Samstag, dem 9. November, findet in Nürnberg die Mitgliederversammlung der HOG Bistritz-Nösen e.V. und das Bistritz-Nordsiebenbürger Treffen statt. Beginn der Versammlung ist um 10.00 Uhr im Saalbau des Restaurants Kauntz „Palmengarten“, Donaustraße 25 b, 90451 Nürnberg-Maiach.

Tagesordnung: Begrüßung der Mitglieder und Feststellung der Beschlussfähigkeit; Grußworte der Ehrengäste; Rechenschaftsbericht des Vorstandes mit Aussprache; Bericht der Kassenprüfer, Entlastung des Vorstandes; Wahl eines Versammlungsleiters; Wahl des Vorstands und des Beirats; Verschiedenes, Projekte für die nächsten Jahre; 11.30 Uhr Vorträge: Dr. Anja Kregeloh, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg: Vorstellung des Forschungsprojekts zu den anatolischen Teppichen der evangelischen Kirchengemeinde A.B. in Bistritz; Stefan Ionescu, Rom: Technik der Herstellung von Repliken in der Türkei; 12.30 Uhr besteht die Möglichkeit, in der Gaststätte das Mittagessen einzunehmen; 14.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl im Saal mit Pfarrer Johann Rehner, Weilau/Nürnberg; 16.00 Uhr Kaffee und Kuchen. Nach dem Gottesdienst Nachmittagskonzert mit den Nadescher Adjuvanten; 19.00 Uhr geselliger Abend mit „Magic Duo“ – Ende offen. Zu allen Veranstaltungen sind alle Mitglieder, Landsleute von nah und fern sowie Freunde und Bekannte herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Unter der Telefonnummer: (09 11) 73 92 66 oder (01 70) 8 57 71 86 beantwortet Annemarie Wagner Ihre Fragen.

Annemarie Wagner