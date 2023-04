28. April 2023

Großau feiert 800 Jahre seit der ersten urkundlichen ­Erwähnung 1223!

Wir laden euch herzlich zu den Groß­auer Festtagen vom 10.-14. August in die Kirchenburg Großau ein. Zusammen wollen wir diese Tage gestalten und sie zu unvergesslichen Erinnerungen werden lassen. In der im Jahr 2022 renovierten Kirche wird im Festgottesdienst am 13. August der Klang der umfassend restaurierten Orgel erstmalig erklingen. Es kommt Vorfreude auf. Hier das Programm:

10. August: Friedhofseinsatz und Vorbereitungsarbeiten in der Kirchenburg



Freitag, den 11. August: Großau erkunden – Spuren wiederfinden. Geführte Ortsbegehung, am Abend gemeinsames Singen in der Kirchenburg



Samstag, den 12. August: Die Kirchenburg neu entdecken. Kirchenburgführung, Vorträge, Musik im Kirchenraum, Orgelpräsentation



Sonntag, den 13. August: Festgottesdienst mit Orgelweihe, Gang zum Friedhof, Friedhofsandacht, gemeinsames Mittagessen, Kinderprogramm/Betreuung, Kulturprogramm, Orgelmusik, Blasmusik, Kellerdisco u.v.m.



Montag, den 14. August: „Schwänzchen“, am Abend Ball mit der „Nova“-Band



Die Detailplanung wird auf



Anmeldungen können über www.grossau.de, E-Mail: kontakt[ät]grossau.de und bei Therese Engel, Telefon: (0711) 535312, vorgenommen werden. Bitte meldet euch an! Kirchengemeinde Großau, HOG Großau e.V., Verein zur Unterstützung der ev. Kirche Großau

Schlagwörter: HOG, Großau, Jubiläum, Geschichte, Kirchenburg

