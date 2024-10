Petersdorfer Treffen im Heiligenhof

Seit über zehn Jahren trifft sich die HOG Petersdorf bei Mühlbach im Zweijahresrhythmus im Heiligenhof in Bad Kissingen. Ende August war es wieder so weit. Für die meisten Teilnehmer fing das Treffen schon am Freitag, 30. August, an. Dieses Mal waren auch vier Gäste aus Petersdorf dabei. Nach der ersten Begrüßungsrunde trafen sich die Singfreudigen zu einer Chorprobe für den am Samstag angesetzten Gottesdienst. Der Vorstand stimmte in einer Kurzbesprechung die letzten Vorbereitungen für das bevorstehende Wochenende ab. Bei herrlichem Sommerwetter wurde auf dem Grillplatz vor dem Heiligenhof bis spät in die Nacht erzählt, musiziert und gelacht.

Petersdorfer vor dem Heiligenhof in Bad Kissingen. Foto: Ortwin-Jürgen Kellinger

Der Festgottesdienst am Samstag wurde von Pfarrer Wolfgang Lahoda gestaltet, der in seiner Predigt auf die Jahreslosung 2024 einging: „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe.“ (1. Korinther 16,14) Begleitet wurde der Gottesdienst von Gundula Kellinger an der Orgel. Eine besondere Freude bereitete uns die Anwesenheit von Pfarrer i.R. Gerhard Thomke, unter dessen Leitung der Chor mit zwei Liedern glänzte. Im Rahmen des Gottesdienstes feierte der Konfirmandenjahrgang 1974 goldene Konfirmation. Es war der erste Jahrgang, der von Pfarrer Gerhard Thomke in Petersdorf konfirmiert wurde.Das Programm am Nachmittag wurde von Martin Szegedi mit ein paar heiteren Gedichten eröffnet. In ihrer Ansprache zeigte sich die Sprecherin der HOG, Karin Frühn, erfreut, dass sich die Petersdorfer immer noch Zeit nehmen für die Pflege der Freundschaften und der Gemeinschaft. Mit Blick auf Petersdorf stellte sie fest, dass sich im Ort vieles getan hat. Viele Häuser und öffentliche Gebäude haben ein neues Kleid, auch die Schulen und das Kulturhaus, das wieder genutzt wird. Zurzeit wird das Pfarrhaus renoviert. Im nächsten Jahr soll die evangelische Kirchengemeinde in Petersdorf wieder einen eigenen Gemeindepfarrer bekommen. Die kleine sächsische Gemeinschaft vor Ort ist sehr aktiv und führt die Traditionen weiter, auch dank eines gut funktionierenden, engagierten Presbyteriums. Die Blaskapelle ist nach wie vor präsent und hat Petersdorf im Umzug des Großen Sachsentreffens in Hermannstadt vertreten. Das Grußwort der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien wurde von Gudrun Gransberger vorgelesen. Anschließend wurden die anwesenden Senioren mit einem Geschenk geehrt.Die Vorstandswahlen wurden von Brigitte Thomke geleitet und brachten einige Änderungen. Karin Frühn und Gudrun Gransberger kandidierten nicht mehr für das Sprecheramt, das sie 17 Jahre lang gemeinsam mit Horst Thiess ausgeübt haben, und wurden vom Vorstand mit Blumen und einem persönlichen Präsent verabschiedet. Inge Zeck kandidierte ebenfalls nicht mehr für den Vorstand. Neue Vorstandsmitglieder sind Sigrid Haverl und Ortwin-Jürgen Kellinger. Wiedergewählt wurden Gertrud Bock, Hans-Detlev Buchner, Andreas Dengel, Dietmar Dengel, Malvine Gogesch-Cotirlea, Meta Jurju, Michael Pfaff, Rolf Pfaff (Petersdorf) und Horst Thiess. Neues Ehrenmitglied ist Karin Frühn, neben Pfarrer i.R. Gerhard Thomke und Pfarrer Dr. Dr. Wolfgang Wünsch. Neuer Sprecher der HOG ist Hans-Detlev Buchner, der auch die Redaktion der Petersdorfer Nachrichten übernimmt. Die Aufgaben innerhalb des neuen Vorstandes sollen in den nächsten Monaten verteilt werden.Am Abend wurden zwei Uhren mit siebenbürgischen Motiven verlost, die von Herbert Kellinger angefertigt wurden. Der Erlös der Verlosung kommt je zur Hälfte der Weihnachtspäckchenaktion für die Kinder in Petersdorf und der Blaskapelle Petersdorf zu ihrem 145-jährigen Jubiläum zugute. Zum Abschluss des Tages gab es eine Tanzveranstaltung mit der Band „Schlagerzeit“, auf der bis weit nach Mitternacht in ausgelassener Stimmung gefeiert wurde. Wir danken allen Beteiligten, die zum Gelingen des Treffens beigetragen haben. Um es mit dem Verabschiedungsgruß der Petersdorfer Nachbarschaft in Regensburg zu sagen: „Hiesch wor et mat aas – schön war es mit uns.“

Hans-Detlev Buchner