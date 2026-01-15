Kommentare zum Artikel
Hegt wird gesangen!: Lieder gegen das Vergessen: Deportationslieder 1945-1949
Am 15. Januar 1945, der in die die Geschichte als der „Schwarze Sonntag“ eingegangen ist, wurden 69332 Menschen aus Rumänien in die Sowjetunion deportiert, darunter 30336 Siebenbürger Sachsen, davon 60% Frauen – ein Ereignis, das zu der Zersplitterung unserer Gemeinschaft führen sollte. (In einigen Orten wurden sie bereits am 13. und 14. Januar ausgehoben.) Auch 81 Jahre nach diesem folgenschweren Ereignis bleiben uns Gedenken und Erinnerung an dieses Verbrechen und die kollektiven Leiden von damals Bedürfnis und Pflicht. mehr...
1 • Scheibi schrieb am 15.01.2026, 10:51 Uhr (um 10:55 Uhr geändert):Liebe Angelika, vielen lieben Dank für deinen Beitrag “Lieder gegen das Vergessen: Deportationslieder 1945-1949“ zum heutigen „ schwarzen Sonntag“ ein Gedenktag an das kollektive Traumata. Er ist Wertschätzung an unsere Lieben, dankend zu erinnern. Jeder auf seine Art und Weise.
Dein Gedanke, Liedgut und Singen, als ÜBER Lebenshilfe während der Deportation zu beleuchten ist lobenswert..
Es hilft gleichzeitig die Tragik ins Bewusstsein der Generationen zu rufen und ist ein Schritt zur Bewältigung der Vergangenheit, nicht nur für uns, betroffene Töchter und Söhne, sondern auch der Enkel-Urenkel Generation.
Vergelts Gott.
