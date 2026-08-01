



1. August 2026

Hamruden bei Kulturwoche Haferland

Zum 11. Mal jährt sich unsere Teilnahme an der Haferland-Kulturwoche. Diese wurde erstmals 2012 von Michael Schmidt (Vorsitzender der MHS Holding und der Michael Schmidt Stiftung) in Partnerschaft mit Peter Maffay (Gründer und Vorsitzender der Tabaluga Stiftung) initiiert. Es ist uns eine große Ehre, wieder dabei sein zu dürfen, und wir bedanken uns für die Unterstützung und die Hilfe bei der Michael Schmidt Stiftung.

9. August, ab 16.00 Uhr oder auch gern schon früher in Hamruden willkommen zu heißen. Mit folgendem Programm möchten wir Sie dort in der Kirchenburg und im Schulhof begeistern:



16.00-16.05 Uhr: Begrüßung; 16.05-16.20 Uhr: Traditionelle sächsische Blasmusik, Original Karpaten Express; 16.20-16.40 Uhr: Traditionelle sächsische Tänze, Kindertanzgruppe Deutsche Schule Reps (Leitung: Laura Schenker/Emmerich Barfuß); 16.40-17.10 Uhr: Zaubershow; 17.10-17.35 Uhr: Traditionelle sächsische Tänze, Tanzgruppe Mühlbach; 17.35-18.00 Uhr: Traditionelle sächsische Blasmusik, Original Karpaten Express; 18.00-18.25 Uhr: Rumänische Tänze, Folkloreensemble Rujita, Reps; 18.25-19.00 Uhr: Traditionelle sächsische Blasmusik, Original Karpaten Express; Parallelveranstaltungen von 16.00-18.30 Uhr: Holzmalerei-Workshop, 20 Teilnehmer, ab acht Jahren, Veranstalter: Manuela Ivan, Kronstadt; Keramik-Workshop, Veranstalter: Drãghici Moise Theodor, Reps; Lederbearbeitungsworkshop, Veranstalter: Uwe Boghian, Großschenk; 15.00-open end: Sächsischer Brunch mit traditionellen Gerichten aus der Region/Dorf, Liviu Răspop, Hamruden, Bela Antal, Jimbor. Wir freuen uns, Sie am Sonntag,, ab 16.00 Uhr oder auch gern schon früher in Hamruden willkommen zu heißen. Mit folgendem Programm möchten wir Sie dort in der Kirchenburg und im Schulhof begeistern:16.00-16.05 Uhr: Begrüßung; 16.05-16.20 Uhr: Traditionelle sächsische Blasmusik, Original Karpaten Express; 16.20-16.40 Uhr: Traditionelle sächsische Tänze, Kindertanzgruppe Deutsche Schule Reps (Leitung: Laura Schenker/Emmerich Barfuß); 16.40-17.10 Uhr: Zaubershow; 17.10-17.35 Uhr: Traditionelle sächsische Tänze, Tanzgruppe Mühlbach; 17.35-18.00 Uhr: Traditionelle sächsische Blasmusik, Original Karpaten Express; 18.00-18.25 Uhr: Rumänische Tänze, Folkloreensemble Rujita, Reps; 18.25-19.00 Uhr: Traditionelle sächsische Blasmusik, Original Karpaten Express; Parallelveranstaltungen von 16.00-18.30 Uhr: Holzmalerei-Workshop, 20 Teilnehmer, ab acht Jahren, Veranstalter: Manuela Ivan, Kronstadt; Keramik-Workshop, Veranstalter: Drãghici Moise Theodor, Reps; Lederbearbeitungsworkshop, Veranstalter: Uwe Boghian, Großschenk; 15.00-open end: Sächsischer Brunch mit traditionellen Gerichten aus der Region/Dorf, Liviu Răspop, Hamruden, Bela Antal, Jimbor. HOG Hamruden

Schlagwörter: Hamruden, Kulturwoche, Haferland

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