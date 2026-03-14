



14. März 2026

Hilfsverein „Stephan Ludwig Roth“ e. V. trauert um Christian Hönig

Wir alle haben am 7. Dezember 2025 gänzlich unerwartet mit dem Tod von Christian Hönig in München einen guten, liebenswerten und wertvollen Freund verloren.

Christian Hönig (1938-2025) Geboren wurde er am 8. März 1938 in Hermannstadt. Kennengelernt haben wir Christian 2003, damals Mitglied des Redaktionsteams und Herausgeber des sehr beliebten „Heimkuriers“ des Siebenbürgerheimes in Rimsting am Chiemsee, als einen lebenslustigen, humorvollen und wissbegierigen Menschen, der neben der Technik auch der Geschichte, fernen Ländern, aber auch den schönen Künsten, insbesondere der Fotografie, sehr zugetan war. Bei der Firma Linde war er als Berechnungsingenieur bis zu seiner Rente erfolgreich tätig. Ab Oktober 2006 war Christian Mitglied des Vorstands des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e. V., in dem er immer aktiv mitgearbeitet und mit seinen Überlegungen und Ideen einen wertvollen Beitrag geleistet hat.



Christian Hönig hat mit seiner Frau Doris und auch seinem Sohn Dieter viele schöne Reisen in alle Winkel unserer großen Welt unternommen und viele Freundschaften gepflegt, bis seine erste Erkrankung und dann der Tod seiner innig geliebten Frau Doris im März 2011 sein bis dahin unbeschwertes Leben von Grund auf änderte. Doch dann gab ihm die langjährige Freundschaft mit „Pitzi“, geborene Stenzel, wieder einen Halt und neuen Lebenswillen, leider aber doch auch immer wieder getrübt durch neue gesundheitliche Herausforderungen. Trotzdem war er auch im 90. Lebensjahr noch mit ungebrochener Vitalität aktiv und hat für unseren Verein, unser schönes Siebenbürgerheim Rimsting und vor allem unseren „Heimkurier“ seinen wertvollen Beitrag geleistet. Für diesen vierteljährlich erschienenen „Heimkurier“ schlug sein schöngeistiges und künstlerisches Herz. Insbesondere an dessen Gestaltung (79 Ausgaben von Dezember 2003 bis Dezember 2023) hatte er stets einen wesentlichen Anteil. Seine Beiträge, seien es die Transylvanica, die Reiseberichte sowie die kulturellen oder unsere Sachsengeschichte betreffenden Beiträge, wurden sehr gern gelesen. Aber auch das „Kunterbunte Allerlei“ und die Rätselseiten fanden großen Anklang. Nicht zuletzt wurden auch seine kunstvollen Fotos betrachtet und die netten Verse dazu gelesen. So war Christian sehr bald für uns „Siebenbürgerheimler“ auch privat ein wertvoller, liebenswerter Freund geworden, mit dem wir auf mindestens 200 Fahrten nach Rimsting jederzeit trefflich sinnieren, politisieren, fachsimpeln und sogar streiten, aber noch viel lieber nachher im „Krambambuli“ bei bester Laune ein wunderbares Thay-Curry mit einem kalten Bier genießen konnten. Lieber Christian, wir hatten uns sehr gewünscht, dass du uns als guter Freund möglichst gesund und lange weiter erhalten bleibst, damit wir, wie kürzlich geplant, wieder mal im „Krambambuli“ nostalgieren können.



Nun ist es zu spät, wir werden dich vermissen. In inniger Anteilnahme und Erinnerung Geboren wurde er am 8. März 1938 in Hermannstadt. Kennengelernt haben wir Christian 2003, damals Mitglied des Redaktionsteams und Herausgeber des sehr beliebten „Heimkuriers“ des Siebenbürgerheimes in Rimsting am Chiemsee, als einen lebenslustigen, humorvollen und wissbegierigen Menschen, der neben der Technik auch der Geschichte, fernen Ländern, aber auch den schönen Künsten, insbesondere der Fotografie, sehr zugetan war. Bei der Firma Linde war er als Berechnungsingenieur bis zu seiner Rente erfolgreich tätig. Ab Oktober 2006 war Christian Mitglied des Vorstands des Hilfsvereins „Stephan Ludwig Roth“ e. V., in dem er immer aktiv mitgearbeitet und mit seinen Überlegungen und Ideen einen wertvollen Beitrag geleistet hat.Christian Hönig hat mit seiner Frau Doris und auch seinem Sohn Dieter viele schöne Reisen in alle Winkel unserer großen Welt unternommen und viele Freundschaften gepflegt, bis seine erste Erkrankung und dann der Tod seiner innig geliebten Frau Doris im März 2011 sein bis dahin unbeschwertes Leben von Grund auf änderte. Doch dann gab ihm die langjährige Freundschaft mit „Pitzi“, geborene Stenzel, wieder einen Halt und neuen Lebenswillen, leider aber doch auch immer wieder getrübt durch neue gesundheitliche Herausforderungen. Trotzdem war er auch im 90. Lebensjahr noch mit ungebrochener Vitalität aktiv und hat für unseren Verein, unser schönes Siebenbürgerheim Rimsting und vor allem unseren „Heimkurier“ seinen wertvollen Beitrag geleistet. Für diesen vierteljährlich erschienenen „Heimkurier“ schlug sein schöngeistiges und künstlerisches Herz. Insbesondere an dessen Gestaltung (79 Ausgaben von Dezember 2003 bis Dezember 2023) hatte er stets einen wesentlichen Anteil. Seine Beiträge, seien es die Transylvanica, die Reiseberichte sowie die kulturellen oder unsere Sachsengeschichte betreffenden Beiträge, wurden sehr gern gelesen. Aber auch das „Kunterbunte Allerlei“ und die Rätselseiten fanden großen Anklang. Nicht zuletzt wurden auch seine kunstvollen Fotos betrachtet und die netten Verse dazu gelesen. So war Christian sehr bald für uns „Siebenbürgerheimler“ auch privat ein wertvoller, liebenswerter Freund geworden, mit dem wir auf mindestens 200 Fahrten nach Rimsting jederzeit trefflich sinnieren, politisieren, fachsimpeln und sogar streiten, aber noch viel lieber nachher im „Krambambuli“ bei bester Laune ein wunderbares Thay-Curry mit einem kalten Bier genießen konnten. Lieber Christian, wir hatten uns sehr gewünscht, dass du uns als guter Freund möglichst gesund und lange weiter erhalten bleibst, damit wir, wie kürzlich geplant, wieder mal im „Krambambuli“ nostalgieren können.Nun ist es zu spät, wir werden dich vermissen. In inniger Anteilnahme und Erinnerung Deine traurigen Freunde

Schlagwörter: Hönig, Nachruf, Hilfsverein, Siebenbürgerheim, Rimsting

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