In Bad Kissingen: Internationale Begegnungswoche

Vom 25. bis 29. März findet in der Bildungs- und Begegnungsstätte „Der Heiligenhof“ in Bad Kissingen die Internationale Begegnungswoche „Zukunft miteinander – Die Deutschen und ihre östlichen Nachbarn“ der Akademie Mitteleuropa statt. Zielgruppe der Veranstaltung in der Karwoche sind Jugendliche ab 16 Jahren und Studierende verschiedener Fachrichtungen mit guten Deutschkenntnissen aus Ungarn, Rumänien, Tschechien und anderen Ländern sowie deutsche Teilnehmer. Vortragssprache ist Deutsch.

Als Referierende haben zugesagt: Ulrich Feldmann: Sicherheitspolitische Herausforderungen für Europa – Krisenherde der Welt; Prof. Dr. Csaba Földes: Stellenwert und Bedeutung der deutschen Sprache in Ostmitteleuropa; Dr. Jan Capek: Einige Gründe, Deutsch zu mögen; Dr. Meinolf Arens: „Europadämmerung“, Mythos oder Realität? Ursachen und Folgen der neuen Gräben und Konfliktlinien zwischen Ost und West; Herbert Danzer: Putins Russland und seine Rolle in der Weltpolitik; Dr. Karel Vodicka: Der postkommunistische EU-Raum; Dr. Lenka Matuskova: Reflexion der bayerisch-böhmischen Nachbarschaft; Dr. Victoria Harms: Vom Kalten Krieg zur neuen Eiszeit: Deutsch-ungarische Beziehungen von 1945 bis heute; Prof. Dr. Andras Balogh: Massenmigration und die Sprache der Massenmedien in Deutschland.



Die Kosten betragen 50 Euro inkl. Unterkunft, Verpflegung und Programmkosten. Für ostmitteleuropäische Teilnehmende können Reisekostenzuschüsse gewährt werden. Bitte beim Veranstalter die genauen Konditionen erfragen. Das vollständige Tagungsprogramm sowie ein Anmeldeformular kann ebenfalls angefordert werden. Anfragen und Anmeldungen sind spätestens bis 15. März zu richten an: Der Heiligenhof/Akademie Mitteleuropa, Kennwort: „Zukunft Miteinander", Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Fax: (09 71) 71 47-47, E-Mail: hoertler[ät]heiligenhof.de.

Schlagwörter: Tagung, Schüler, Studenten, Bad Kissingen, Deutsche, Osteuropa

