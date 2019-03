15. März 2019 Druckansicht

"SJD Bayern goes Luxemburg"

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Bayern, lädt euch vom 20.-23. Juni ein, euch auf die Spuren der Siebenbürger Sachsen zu begeben. Getreu dem Motto „SJD Bayern goes Luxemburg“ nehmen wir euch mit auf eine Zeitreise in das Land unserer Vor-Vorfahren.

Wir wollen mit euch zusammen über ein verlängertes Wochenende die Landschaft und Geschichte Luxemburgs erkunden und nebenbei jede Menge Spaß haben. Neben einer Stadtführung in Luxemburg, und zwar auf Luxemburgisch, werden wir auch Trier und die nahe gelegenen Weinberge besichtigen. Außerdem bietet uns der Nationalfeiertag am 22./23. Juni die perfekte Gelegenheit, die Kultur Luxemburgs kennenzulernen.



Alle Informationen und Teilnahmebedingungen findet ihr auf unserer Facebook-Seite www.facebook.com/sjdbayern/ . Anmeldungen an martina.schorsten [ät] sjd-bayern.de. Verpasst nicht diese einmalige Gelegenheit und seid dabei! Anmeldeschluss ist der 20. April.

