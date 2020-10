15. Oktober 2020

Herbstsitzung der Bundesjugendleitung in Pfungstadt

Am 19. September traf sich die Bundesjugendleitung der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) im Herzen Pfungstadts zur jährlichen Herbstsitzung. Trotz Einschränkungen wie der Einhaltung von Abständen und dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes konnte dieses Mal wieder eine Sitzung in Präsenz stattfinden, was für eine heitere Atmosphäre sorgte.

Wiedersehen trotz Abstandsregel: Herbstsitzung der SJD-Bundesjugendleitung in Pfungstadt bei spätsommerlichen 30 Grad Gleich zur Anreise am Freitag konnte man den Sitzungsmitgliedern ansehen, dass nach langer Zeit getrennt voneinander ein Treffen wortwörtlich Balsam für die Seele war. So wurde schon am Abend vor Sitzungsbeginn viel geredet, gelacht und nachgeholt. Direkt zu Sitzungsbeginn am Samstagmorgen wurden die Teilnehmer einem (harten) Fitnessprogramm unterzogen, um die Müdigkeit des langen Abends aus dem ein oder anderen Gesicht zu treiben und dann mit Schwung und Elan in die Agenda einzutauchen. Die Tagesordnung umfasste vor allem die Organisation und Planung künftiger Veranstaltungen der SJD, wie beispielsweise den Volkstanzwettbewerb, der aufgrund der aktuellen Lage in der gewohnten Form nicht stattfinden kann. Es wurde also über alternative Umsetzungen von Veranstaltungen fleißig beraten und diskutiert. Und nicht nur das, auch völlig neue Veranstaltungen stehen ins Haus auf die ihr gespannt sein dürft. Damit aber genug fürs Erste. Wenn euch die Neugier gepackt hat und ihr wissen wollt, wovon wir hier reden, schaut doch auch mal in unsere Social-Media-Kanäle (Instagram und Facebook) und unseren Newsletter rein für die neuesten Informationen zu Veranstaltungen und anderen Events. Bleibt alle gesund und bis hoffentlich ganz bald. Eure SJD

Schlagwörter: SJD, Bundesjugendleitung, Herbstsitzung, Pfungstadt, Corona

