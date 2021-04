Online-Fifa-Turnier der SJD

Am 12. Juni landet das digitale Runde wieder im Eckigen. Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD) veranstaltet das 2. offizielle Online-Fifa-Turnier und ihr könnt euch schon mal darauf freuen, die Controller heiß laufen zu lassen.

Statt des Fußballturniers in Dinkelsbühl richtet die SJD nun zum zweiten Mal ein Online-FIFA-Turnier aus. Auf dem Bild sind der Controller und das Spiel zu sehen. Foto: Manuel Krafft

Anmelde- und Ablaufinformationen werden wir in den kommenden Wochen bekanntgeben, also bleibt am Ball und behaltet unsere Social-Media-Kanäle (Insta, Facebook und Co.) im Auge. Wir freuen uns schon darauf, mit euch gemeinsam anzustoßen.

Eure SJD