Ostern in der Tüte

Siebenbürgische Jugend in Nordrhein-Westfalen färbte die Eier auf etwas andere Art

Ostereierfärben „to go“, verteilt von Karin R.

Joris aus Drabenderhöhe beim Ostereierfärben

Settericher Mädels beim Ostereierfärben

Da wir durch die aktuellen Kontaktbeschränkungen nicht wie gewohnt unser jährliches gemeinsames Ostereierfärben durchführen konnten, hat sich die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Nordrhein-Westfalen (kurz: SJD NRW), etwas anderes überlegt, um die Tradition und den Gemeinschaftsgedanken aufrechtzuerhalten: Ostereierfärben „to go“ mit allen Bestandteilen inklusive einer Anleitung für das traditionelle Färben mit Zwiebelschalen in einer Tüte zum Abholen oder als Lieferservice nach Hause, organisiert durch die Kreisgruppen vor Ort.Alle Teilnehmer wurden eingeladen, Bilder der gefärbten Eier einzuschicken und so ein buntes digitales „Osternest“ zusammenzustellen. Zur Erinnerung an die unterschiedlichen Bräuche zur Osterzeit in den siebenbürgischen Ortschaften waren in der Tüte zwei Geschichten, Ostern in Arkeden und Kleinscheuern, zum Nachlesen enthalten, so dass auch innerhalb der Familie Erinnerungen ausgetauscht werden konnten und den Bräuchen wieder etwas Leben eingehaucht wurde durch die persönlichen Erzählungen von Eltern und Großeltern.Wir bedanken uns bei allen Unterstützern der Ostereieraktion für ihre Mitwirkung und die Einsendung der Bilder!

Winfried Göllner

Ostereier von Andreas und Stefan R. aus Herten

Ostereier von Lisa und Hanna von der Blaskapelle Herten

Ein Hauch von Heimat (Steffen, Kindertanzgruppe Drabenderhöhe)

Rafael aus Drabenderhöhe mit gelungenem Tageswerk

Bunte Eiervielfalt aus Setterich

Mit Zwiebelschalen und Hibiskus gefärbte Ostereier von Heike M.-L.