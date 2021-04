21. April 2021

Aufruf zum Digitalen Heimattag: Kinderverse in Mundart: Die Tierwelt erwacht

Liebe Kinder, im Rahmen des Digitalen Heimattages 2021 wollen wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), mit euch die siebenbürgisch-sächsische Tierwelt zum Erwachen bringen. In dem beigefügten Link findet ihr ein Gedicht über die bunte Tierwelt. Sucht euch die Strophe aus, die über euer Lieblingstier erzählt, sagt diese in eurem Video auf und lasst das Tier so zum Leben erwachen.





Gerne könnt ihr euch dazu auch an Verena Konnerth wenden unter der E-Mail: verena.konnerth[ät]sjd-bayern.de. Einsendeschluss ist der 30. April. Wir freuen uns über eure Einsendungen! Ob ihr es als Kuscheltier oder sogar selbst verkleidet in euer Video integriert, in dem ihr die Strophe aufsagt, ist euch überlassen. Das Gedicht und weitere Infos findet ihr unter folgendem Link: https://www.siebenbuerger.de/sjd/dateien/SJD-Bayern_Kindergedichte_DH.pdf Gerne könnt ihr euch dazu auch an Verena Konnerth wenden unter der E-Mail: verena.konnerth[ät]sjd-bayern.de.Wir freuen uns über eure Einsendungen! Eure SJD

Schlagwörter: Digitaler Heimattag 2021, Aufruf, Kinder, Jugend, Verse, SJD

