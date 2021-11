13. November 2021

Auf den Spuren unserer siebenbürgischen Wurzeln

Wieso sind wir eigentlich Deutsche, wenn unsere Großeltern, Eltern und vielleicht sogar wir selbst in Rumänien geboren sind? Diese und viele weitere Fragen stellst du dir auch? Dann haben wir genau das richtige für dich: Am 11. Dezember 2021 um 10.00 Uhr veranstalten wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern), ein Online-Geschichtsseminar, um unsere Wurzeln besser kennenzulernen.

Gemeinsam mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südeuropas (IKGS) haben wir uns ein interaktives und kurzweiliges Konzept überlegt, bei dem wir den langweiligen Geschichtsunterricht hinter uns lassen und uns gemeinsam auf die Spuren unserer siebenbürgischen Wurzeln begeben. Du möchtest Teil des Onlineseminars sein, dann melde dich unter nadine.konnerth[ät]sjd-bayern.de an. Die Teilnahme ist kostenlos und den Onlinelink zur Veranstaltung erhältst du nach deiner Anmeldung. Gefördert wird die Veranstaltung durch das Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. Wir freuen uns auf deine Teilnahme! Deine SJD Bayern

