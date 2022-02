1. Februar 2022

Online-Geschichtsseminar der SJD Bayern

Am 11. Dezember 2021 fand das Online-Geschichtsseminar der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland, Landesgruppe Bayern (kurz: SJD Bayern) in Zusammenarbeit mit dem Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (IKGS) über Zoom statt. 22 Personen beinahe aller Altersschichten lauschten ganz neugierig dem IKGS-Direktor Dr. Florian Kührer-Wielach während eines Streifzugs durch die siebenbürgische Geschichte.

Screenshot vom Online-Geschichtsseminar der SJD Bayern im Dezember. Zu Beginn gab es einen Überblick über die Geschichte Südosteuropas und nach einer kurzen Mittagspause standen die vorab eingesendeten Fragen der Teilnehmer im Mittelpunkt. Hier kamen Fragen auf wie zum Beispiel: „Wann wurde in Siebenbürgen das Schulsystem eingeführt?“, „Wie entstand Siebenbürgen?“, „Welche Burgen sind auf dem Wappen zu sehen?“.



Mit dem Seminar wollten wir „neue Wege“ beschreiten und dem eingesessenen Frontalunterricht entgehen, so entstand die Idee einer „Geschichts-Kaskade“. Wir wollen mit dem Seminar und auch mit möglichen Folgeseminaren ein kleines Wikipedia zur siebenbürgischen Geschichte gestalten, aber mal etwas anders. Die Fragen und Antworten zu den jeweiligen Themengebieten werden in kleinen Videos, maximal fünf Minuten lang, zusammengeschnitten. Für einen ersten Start sendeten alle Teilnehmer vor dem Seminar ihre Fragen in Videoformat ein (bis zu einer Minute lang), welche der Referent dann in maximal vier Minuten beantworten sollte. Nicht immer gelang dies, aber das Ziel für die fertig geschnittenen Videos ist: präzise Frage – präzise Antwort. So wie im Online-Seminar viele Nachfolge-Fragen entstanden sind, sollen mit den fertig geschnittenen Videos neue Fragen aufkommen, die dann nach demselben Prinzip beantwortet werden.



Wir werden diese Geschichts-Kaskade auch auf unseren Kanälen und denen des IKGS teilen und freuen uns über viele weitere Fragen. Wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung des IKGS durch Florian Kührer-Wielach, der aus einer Anfangsidee ein tolles Seminar gestaltet hat, welches sehr nach einer Fortsetzung verlangt. Außerdem wird dieses Projekt vom Kulturwerk der Siebenbürger Sachsen e.V. gefördert aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales, hier ebenfalls ein herzliches Dankeschön. Eure SJD Bayern

Schlagwörter: Seminar, Online-Veranstaltung, SJD, Bayern, Siebenbürgen, Geschichte, IKGS, Kührer-Wielach

