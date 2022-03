22-jähriges Jubiläum der Siebenbürgischen Jugendtanzgruppe München

Bereits seit 22 Jahren schwingen wir, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München (SJTGM), das Tanzbein. Die Jahre voller Tanzbegeisterung, Zusammenarbeit und durch das Tanzen gefundener Freundschaften möchten wir gerne gemeinsam mit euch feiern.

Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe München feiert ihr Jubiläum am 7. Mai.

Daher laden wir euch herzlich zu unserem Jubiläum amin das Bürgerhaus in Garching ein. Auf dem Programm steht ein bunter Kulturnachmittag, unter anderem mit verschiedenen Gasttanzgruppen. Am Abend runden wir unser Jubiläum natürlich mit einem Ball ab. Für die gute Stimmung sorgt hierbei die „Highlife Band“. Notiert euch das Datum schon mal in den Kalender, genauere Informationen folgen in den nächsten Wochen. Die Veranstaltung wird unter den aktuellen Corona-Regeln stattfinden. Wir freuen uns auf euer Kommen!

Eure SJTGM