8. Kinderseminar in Bayern

Wir freuen uns sehr, dass wir dieses Jahr das Kinderseminar unter der Leitung des Kinderreferats des Landesverbands Bayern mit Unterstützung des Kinderreferats der SJD Bayern durchführen konnten. Zehn Kinder und vier Erwachsene aus Ingolstadt, Herzogenaurach und Nürnberg fanden sich am 22. Oktober im Jugendbildungshaus des Stadtjugendrings am Baggersee in Ingolstadt ein. Nachdem die Unterkunft genauestens inspiziert worden war, gab es eine lustige Vorstellungs- und Kennenlernrunde. Jeder durfte sich von einer Rolle Klopapier Blätter abreißen und dann je nach Anzahl Eigenschaften über sich aufzählen.



Unter fachmännischer Anleitung entstanden beim diesjährigen Kinderseminar detailreiche Windlichtgläser und lustige Eierkartonkunst. Stolz präsentieren die Kinder die Ergebnisse. Foto: Brigitte Krempels

Der erste Workshop unseres Seminars begann mit einem Erfahrungsaustausch über Siebenbürgen. Fast alle teilnehmenden Kinder waren bereits einmal in den Ferien dort. Mit Memorykarten mit Motiven der Kirchenburgen näherten wir uns dem Thema. Was ist eine Burg? Wozu diente diese? Wieso sehen sie so aus? Was ist das Besondere daran? Sehr anschaulich arbeiteten wir mit Bildkarten die Unterschiede heraus und ordneten Grundrisse den Burgen zu. Die Kinder machten sehr gut mit und wussten eine Menge zum Thema Kirchenburgen! Anschließend war Tanzen angesagt. Alle Teilnehmer sind in Tanzgruppen organisiert und da überraschte es nicht, dass Pia, eine Tänzerin aus Ingolstadt, selbst einen Tanz erklärte und der Gruppe zeigte. In kürzester Zeit lernten die Kinder die Tänze „Kikeriki“, „Topporzer Kreuzpolka“, „La Chappeloise“, „Schustertanz“ und „Großer Atlantik“. Bewegung macht hungrig, und so konnte die Gruppe die Essenslieferung kaum erwarten. Die Gemüselasagne und Putennuggets mit Kartoffelsalat schmeckten köstlich.Während die Kinder das riesige Gelände um das Jugendbildungshaus erforschten, wurden die Vorbereitungen für die beiden Bastelteams getroffen. Das Motto lautete „Das verschenkte Glück“. Mit Hilfe von Serviettentechnik entstanden bezaubernde Windlichtgläser. Gerlinde Zurl-Theil erklärte die Technik, ging dabei auf die Geschichte von Tabaluga ein und las aus der Kinderecke vor. Parallel entstand Eierkartonkunst. Mit Acrylfarben angemalt und auf Karten geklebt, entstanden viele lustige Tierportraits.Das herrlich sonnige Wetter führte zu einer Programmänderung. Kurzerhand entschieden wir uns für einen Besuch im nahe gelegenen Wildpark am Baggersee. Die Kinder konnten eine richtige Biberstraße sehen und die zahmen Rehe füttern. Auf dem Rückweg fanden sehr interessante Gespräche zu dem Bild „Jahrmarkt in Siebenbürgen“ statt. Sehr lustig war die Bekanntschaft mit dem Springkraut, das seine Früchte dank dem Katapult-Mechanismus nach Berührung wegschleudert.Der schöne Tag ging viel zu schnell zu Ende. Jeder Teilnehmer erhielt eine Urkunde, die gebastelten Schätze und wertvolle Buchgeschenke als Erinnerung an das Kinderseminar 2022.Herzlichen Dank an Karina Mattes für die Unterstützung bei der Vorbereitung des Seminars. Vielen Dank an Gerlinde Zurl-Theil für die Durchführung der Kreativwerkstatt. Die Kinderreferate bedanken sich bei allen anwesenden Kindern für ihre Teilnahme, bei den Eltern für die Bereitschaft und tatkräftige Unterstützung! Wir freuen uns auf das nächste Jahr, wenn es wieder heißt: Neugier wecken, Wurzeln entdecken!Das Kinderseminar wurde aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales gefördert.

Ingrid Mattes