20. September 2024

30. Volkstanzwettbewerb der SJD: Einladung für den 26. Oktober nach Lahnau in Hessen

Servus, hiermit laden wir euch ganz herzlich ein zum 30. Volkstanzwettbewerb (VTW) der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) am 26. Oktober in der Lahnauhalle, Geraberger Platz 2, in 35663 Lahnau.

Gruppenbild aller Teilnehmer des diesjährigen Volkstanzwettbewerbs 2023 in Heidenheim. Foto: Hermann Depner Diese Preise gelten allerdings nur mit Voranmeldung über Gemeinsam wollen wir an diesem Wochenende den Spaß und die Spannung nicht zu kurz kommen lassen und freuen uns auf einen ereignisreichen Volkstanzwettbewerb. Ob ihr eure Lieblings-Tanzgruppe anfeuern oder einfach nur einen Tag voller Spaß und Tanz genießen wollt – an unserem VTW kommt jeder auf seine Kosten. Wo wir gerade über Kosten sprechen – die Teilnehmerbeiträge pro Tagesgast sind in diesem Jahr wie folgt: Tagesgast mit Mittagessen: SJD-Mitglieder 20 Euro, Nicht-Mitglieder 25 Euro; Tagesgast ohne Mittagessen: SJD-Mitglieder fünf Euro, Nicht-Mitglieder zehn Euro.Diese Preise gelten allerdings nur mit Voranmeldung über unsere Webseite . Der Anmeldeschluss für den VTW ist der 2. Oktober. Du kannst natürlich auch spontan und unangemeldet kommen, dann steht für dich jedoch kein Mittagessen bereit. Wenn du bereits über eine Tanzgruppe angemeldet bist, dann kannst du das hier ignorieren, dann wissen wir ja schon, dass du kommst.

Schlagwörter: SJD, Volkstanzwettbewerb, Lahnau, Tanzgruppe

