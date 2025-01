21. Januar 2025

Plätzchenbacken mit drei Generationen

Am 7. Dezember lud die Siebenbürgisch-Sächsische Jugend in Deutschland (SJD), Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, in Kooperation mit der Kreisgruppe Siegerland zum gemeinsamen Plätzchenbacken in Siegen ein.

Das Ergebnis des Plätzchenbackens in Siegen kann sich sehen lassen: Ausstechplätzchen, Honiglebkuchen und Salzstangen. Foto: Winfried Göllner Unter dem Motto „Was verbindet die Generationen von Jung und Alt besser als gemeinsames Backen und Essen?“ fand das alljährliche vorweihnachtliche Plätzchenbacken der SJD-Landesgruppe NRW in Kooperation mit der Kreisgruppe Siegerland statt.



Am Samstag, dem 7. Dezember 2024, begrüßten wir acht Kinder und Jugendliche sowie acht Erwachsene zur gemeinsamen Weihnachtsbäckerei in den Räumlichkeiten der Caritas in Siegen.



Aus verschiedenen Teigsorten und vielen bunten Zierstreuseln, Zuckerschrift und Lebensmittelfarbe entstand in fröhlicher Zusammenarbeit aller Beteiligten ein ganzer Berg von Köstlichkeiten. Gebacken und verziert wurden vielerlei Ausstechplätzchen, teils mit bunten Motiven im Teig, siebenbürgische Honiglebkuchen und zweierlei Salzstangen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und wir freuen uns auf eine Fortsetzung im Dezember 2025! Unter dem Motto „Was verbindet die Generationen von Jung und Alt besser als gemeinsames Backen und Essen?“ fand das alljährliche vorweihnachtliche Plätzchenbacken der SJD-Landesgruppe NRW in Kooperation mit der Kreisgruppe Siegerland statt.Am Samstag, dem 7. Dezember 2024, begrüßten wir acht Kinder und Jugendliche sowie acht Erwachsene zur gemeinsamen Weihnachtsbäckerei in den Räumlichkeiten der Caritas in Siegen.Aus verschiedenen Teigsorten und vielen bunten Zierstreuseln, Zuckerschrift und Lebensmittelfarbe entstand in fröhlicher Zusammenarbeit aller Beteiligten ein ganzer Berg von Köstlichkeiten. Gebacken und verziert wurden vielerlei Ausstechplätzchen, teils mit bunten Motiven im Teig, siebenbürgische Honiglebkuchen und zweierlei Salzstangen. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen und wir freuen uns auf eine Fortsetzung im Dezember 2025! Winfried Göllner

Schlagwörter: Nordrhein-Westfalen, SJD, Plätzchenbacken

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.