Weihnachtsgruß der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen

Das zu Ende gehende Jahr 2016 bietet uns Gelegenheit, auf ein aktives Jahr in unserer Landesgruppe zurückzublicken. Die herausragendsten Ereignisse auf Landesebene waren das gelungene Landesfest in Schwerte am 16. April und die Teilnahme der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. am NRW-Festzug in Düsseldorf am 28. August 2016. Ein besonderer Leckerbissen im wahrsten Sinn des Wortes waren auch die „Kulinarischen Lesungen“ mit Dagmar Dusil im Frühjahr dieses Jahres.