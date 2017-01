17. Januar 2017 Druckansicht | Empfehlen

Traditioneller Adventsgottesdienst in St. Sebald in Nürnberg

„Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht“ (Lukas 21, 25-33). Mit diesen Worten hieß Pfarrer Johann Rehner am Sonntag, den 4. Dezember, mehrere Hundert Landsleute und Freunde der Siebenbürger Sachsen zum traditionellen siebenbürgisch-sächsischen Advents- und Weihnachtsgottesdienst willkommen, der in diesem Jahr bereits zum 30. Mal in St. Sebald in der Nürnberger Altstadt stattfand.

Dem adventlichen Gesang der Gemeinde, dem Eingangsgebet sowie dem von Julia Gunnesch vorgelesenen Weihnachtsevangelium nach Lukas folgte das Krippenspiel „Tierische Weihnachten“. Die Kindertanzgruppe Nürnberg unter der Leitung von Karline Folkendt erfreute die Gemeinde mit ihrer sehr gelungenen Vorführung. Alle Kinder der Tanzgruppe beeindruckten mit ihren Kostümen und ihrer Textsicherheit. Das Krippenspiel, in dem die Frage „Was ist die Hauptsache an Weihnachten?“ im Mittelpunkt stand, war für Augen und Ohren ein Hochgenuss. Ein kinderreicher Siebenbürgischer Weihnachtsgottesdienst in St. Sebald. Foto: Inge Alzner



Hildegard Steger

