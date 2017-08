Baumstriezel, Begegnungen und Begeisterung beim Sommerfest in Ulm

Zum zwölfjährigen Jubiläum des Sommerfestes der Kreisgruppe Ulm am 22. Juli gab es den besten Baumstriezel in und um Ulm herum. Gegen Mittag war alles für die Gäste vorbereitet: Die ersten Baumstriezel waren fertig, der Duft von gegrillten Mici lag in der Luft, der Mais war gekocht, kühle Getränke standen bereit und die Musik zauberte Feststimmung. Innerhalb kürzester Zeit waren alle Tische besetzt.

Die Vorsitzende Claudia Benkö (vorne) mit der Jugendtanzgruppe des Deutschen Forums Schäßburg beim Sommerfest in Ulm. Foto: Jürgen Schnabel

Dieses Jahr folgten erfreulicherweise sehr viele Gäste unserer Einladung. Gespannt warteten alle auf die angekündigte Darbietung unserer Gäste aus Schäßburg.Nach der Begrüßung durch unsere Vorsitzende Claudia Benkö marschierten die sieben Paare der Jugendtanzgruppe des Deutschen Forums aus Schäßburg in sächsischer Tracht beschwingt auf. Tanzgruppenleiterin Andrea Rost begrüßte die Gäste, anschließend stellten sich die 16- bis 17-jährigen Jugendlichen selbst vor. Dann zeigten sie fünf Volkstänze und ihre Freude und Begeisterung übertrug sich schnell auf die Gäste. Nach einer kurzen Pause führten sie weitere fünf Tänze auf. Alle Zuschauer waren vom Können und Enthusiasmus mitgerissen und belohnten die Tänzer mit euphorischem Jubel und Applaus. Nach alter Tradition wurde ein Hut mit der Bitte um eine Spende für die Jugendlichen herumgereicht. Diese großzügige Spende wurde von Richard Melas, der in seiner Schulzeit an der Bergschule „Joseph Haltrich“ auch Mitglied der Tanzgruppe war, mit 100 Euro aufgestockt.Unserer Einladung folgte auch Joachim Wendt, Vorsitzender des Kreisverbands Ulm des BdV. Er sprach ein Grußwort und stellte seinen Nachfolger Roman Pfeifle vor. Zu Gast waren auch Viktoria Burkhardt von der Landsmannschaft der Deutschen aus Russland, Edgar Winter vom Freundeskreis der Mitteldeutschen und Dr. Swantje Volkmann, Kulturreferentin für Südosteuropa. Gefreut haben wir uns über Gäste aus den Kreisgruppen Biberach und Günzburg. Bis in den späten Abend wurde bei bestem Wetter, Musik und gutem Essen gefeiert und getanzt.Mit dem Auftritt der Jugendtanzgruppe des Deutschen Forums Schäßburg haben wir bei unserem Sommerfest eine lebendige Verbindung zu Siebenbürgen hergestellt. Die Jugendtanzgruppe war vom 20. bis 24. Juli in Ulm zu Gast. Es war ein Kraftakt diesen Besuch zu stemmen, doch mit hohem persönlichem Engagement unserer Vorstandsmitglieder und Helfer, mit finanzieller Unterstützung unserer Mitglieder und anderer Stellen haben wir dies leisten können. Dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken. Wir werden über den Besuch der Tanzgruppe gesondert berichten. Für die sehr gute musikalische Performance bedanken wir uns bei „Rix-Musik“. Bedanken möchten wir uns bei unseren Gästen. Durch euer Kommen habt ihr gezeigt, dass wir Siebenbürger Sachsen hier in Ulm eine gute Gemeinschaft sind. Einen besonderen Dank möchten wir an das außergewöhnlich gute Helfer-Team des Baumstriezelfestes ausrichten! Durch euer Engagement ist das Fest ein toller Erfolg geworden! Es haben geholfen: Brigitte und Werner Groß, Annemarie und Horst Schwachhofer, Familie Erhard Schwachhofer, Horst Thiess, Gerhard Fronius, Familie Teck, Astrid und Walter Kowartz, Christa Zschau, Monika Melas, Hanna und Karla Schnell sowie viele andere. Ein besonderer Dank geht an unsere Vorsitzende Claudia Benkö für ihren unermüdlichen Einsatz und für die Organisation und Betreuung der Tanzgruppe aus Schäßburg. Aje uch Gotterhauldich!

Monika Melas und Claudia Benkö