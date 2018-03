5. März 2018 Druckansicht | Empfehlen

Boarisch und mehr beim Augsburger Kinderfasching

Am Sonntag, dem 28. Januar, fand in der Sportgaststätte Stätzling in Augsburg der traditionelle Kinderfasching der Kreisgruppe Augsburg statt. Sehr viele Kinder von klein bis groß kamen in bester Laune, so dass sich bereits um 14.30 Uhr ein freudiges Faschingstreiben einstellte.

Bezaubernde Prinzessinnen, gelungene Hexenmasken, Dschungelmädchen, verwegene Piraten und tapfere Cowboys starteten mit Ententanz, Fliegerlied, Cowboytanz zur Musik von DJ Niklas aus Augsburg. Nach einer gelungenen ersten Tanzrunde für die Gäste gab es eine kleine Tanzpause. Die Kleinsten und dann die Großen der Kindertanzgruppe wurden dem Motto des Nachmittages gerecht und bezauberten mit ihrem Auftritt. In Lederhosen und Dirndl vollführten die Jüngsten gekonnt ihre Drehungen zu „Hubert von Goisern“, gefolgt von den Größeren, die eine anspruchsvolle Choreographie mit Fliege-Figuren zum Besten gaben. Schnelle Kicks auf schnelle Rhythmen mit gelungenen Hebefiguren begeisterten anschließend zu Volks-Rockmusik. Gedankt wurde Horst Koristka für seine Hilfe, der über Wochen die große Gruppe mit diesem Tanz vorbereitet hatte. Viele gut gelaunte Maskenträger mit den Kindertanzgruppen Augsburg. Foto: Peter Kraus



Herzlich danken möchten wir allen Gästen für ihr Kommen, den Eltern der Kindertanzgruppe und Helmut Schwarz für die Mithilfe beim Tanz. Die Gäste hatten dann Zeit für die Spiele-Stationen und machten begeistert beim „Hau den Lukas" mit. Teelichter mit bayerischen Motiven und Namenschilder wurden mit Hilfe der Eltern gebastelt. Das „Bildermachen" kam bei den Kindern besonders gut an – dafür mussten sie sogar Schlange stehen. Viele fleißige Hände der Elterngruppe und viele Arbeitsschritte waren nötig, um vollständig gebastelte Kreationen mit nach Hause nehmen zu können. Danach hieß es nur noch Party pur. Bis zum Schluss sorgte Nicky für beste Tanzstimmung und erfüllte alle Wünsche von Groß und Klein. Rosemarie Schwarz

