Fred Nuss Ehrenbürger von Hermannstadt

Anfang März wurden dem Hermann­städter Fotoreporter Fred Nuss bei einer Feierstunde im Rathaus von Vizebürgermeisterin Corina Bokor die Insignien eines Ehrenbürgers der Stadt Hermannstadt überreicht, berichtet die „Hermannstädter Zeitung“ (HZ).

Der neueste Ehrenbürger Hermannstadts, der Fotoreporter Fred Nuss, präsentiert stolz den symbolischen Schlüssel der Stadt, den ihm zusammen mit der Ehrenbürgerurkunde Vizebürgermeisterin Corina Bokor (rechts) überreicht hatte. Foto: Werner Fink (Hermannstädter Zeitung)

Der am 1. Juni 1934 in Hermannstadt geborene Fred Nuss hat seinen Geburtsort nie verlassen. Hier machte er eine Ausbildung zum Elektriker und zum Feinmechaniker, hier heiratete er 1966 seine aus Kerz stammende Frau. Zur Fotografie fand er als Autodidakt; als Fotoreporter tätig ist er seit 1962 ununterbrochen bei der rumänischen Lokalzeitung Tribuna, die bis 1968 Flacăra Sibiului hieß. Einen wesentlichen Beitrag leistete er bei der Gründung der Hermannstädter Zeitung 1968, deren Mitarbeiter er seitdem ist. Zur Ehrenbürgerschaft gratulierten unter anderem Martin Bottesch, Kreisrat und Vorsitzender des Siebenbürgenforums, der Fotograf Radu Stanese vom Fotoclub Orizont, für den Fred Nuss Kurse in Fotografie gibt, sowie die Kollegen von der HZ.