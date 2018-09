5. September 2018 Druckansicht

Kreisgruppe Wolfsburg spendet für Kinder

Die Kreisgruppe Wolfsburg engagiert sich für Kinder in Siebenbürgen und Niedersachsen. Der Vorstand der Kreisgruppe hat die Kollekte des diesjährigen Ostergottesdienstes aufgestockt und kürzlich Spenden von je 500 Euro an zwei Einrichtungen in Hermannstadt und Wolfsburg überreicht.

Zum einen wird das „Carl-Wolff-Kinderhospiz“ in Hermannstadt gefördert, das seit Mai 2016 eine profunde medizinische und psychologische Betreuung für neun bis zehn Kinder mit lebensbedrohenden Krankheiten anbietet und den Umgang der Betroffenen mit der schrecklichen Situation dadurch erleichtert. Das Hospiz befindet sich in der ehemaligen Friedrich-Müller-Fachschule für Behindertenpädagogik und Altenpflege. Es unterstützt auch die Eltern bei der schweren Arbeit und großen Belastung, die so eine Erkrankung des Kindes mit sich bringt. Ebenso wird jungen Geschwistern geholfen, um das Erlebte zu verarbeiten. Vorstand Kreisgruppe Wolfsburg, in der Mitte Vorsitzender Gerhard Schunn, auf der linken Seite Probst Dr. Ulrich Lincoln und rechts Nina Krause („Elfen helfen“) und Pastor Helmut Kramer. Foto: Herta Speri Zum einen wird das „Carl-Wolff-Kinderhospiz“ in Hermannstadt gefördert, das seit Mai 2016 eine profunde medizinische und psychologische Betreuung für neun bis zehn Kinder mit lebensbedrohenden Krankheiten anbietet und den Umgang der Betroffenen mit der schrecklichen Situation dadurch erleichtert. Das Hospiz befindet sich in der ehemaligen Friedrich-Müller-Fachschule für Behindertenpädagogik und Altenpflege. Es unterstützt auch die Eltern bei der schweren Arbeit und großen Belastung, die so eine Erkrankung des Kindes mit sich bringt. Ebenso wird jungen Geschwistern geholfen, um das Erlebte zu verarbeiten.Weiterhin unterstützt die Kreisgruppe Wolfsburg „Wolfsburger Elfen helfen e.V.“, ein Team von Kreativen und Nähbegeisterten unter der Leitung von Daniela Voß, Daniela Osadnik und Jessica Michael, die sich seit Juli 2015 zusammengetan haben, um u.a. Kleidung für Sternenkinder, Frühchen und kleine Kämpfer anzufertigen. Brigitte Kästner

Schlagwörter: Wolfsburg, Kreisgruppe, Kinder, Spendenaktion, Hermannstadt

Nachricht bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich.