Nachruf auf Rolf Reiser

Ende letzten Jahres, kurz vor seinem 98. Geburtstag, verstarb unser langjähriges Vereinsmitglied und ehemaliger Vorsitzender Rolf Reiser. Geboren 1920 in Hermannstadt, heiratete der gelernte Optiker 1943 während eines Fronturlaubes seine Jugendliebe Melitta, geborene Baier. Rolf geriet in westliche Gefangenschaft und Melitta flüchtete, nachdem sie mit viel Glück der Deportation in die Sowjetunion entgehen konnte, 1947 über Ungarn und Österreich in die BRD. Nach geglückter Familienzusammenführung ließ sich das Paar in Augsburg nieder.

Seit 1954 Mitglied, übernahm Rolf Reiser in der Legislaturperiode 1957-1961 den Vorsitz der Kreisgruppe Augsburg. 1961 zog die Familie mit den Töchtern Heidrun und Gertraud in ihr Eigenheim nach Neusäß um, wo ein Jahr später Sohn Michael zur Welt kam. Bis ins hohe Alter war Rolf Reiser stets interessiert und bestens über das Geschehen in unserem Verband informiert. Anlässlich der 65. Jahresfeier der Kreisgruppe im Oktober 2016 wurde er als ehemaliger Vorsitzender für über 60 Jahre Mitgliedschaft geehrt.



Im Gedenken an einen Siebenbürger, der die Anfänge unserer Gemeinschaft aktiv mitgestaltet hat und ihr jahrzehntelang treu verbunden war. Helmut Schwarz Rolf Reiser im heimischen Wohnzimmer. Foto: privat

