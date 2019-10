15. Oktober 2019 Druckansicht

Siebenbürgischer Chor bei Stadtparkkonzerten sehr beliebt

Die Aussiedlerstadt Waldkraiburg kann leider nicht mit einer schönen Altstadt aufwarten, da sie erst in den 1950-60er Jahren entstanden und dafür viel zu jung ist. Dafür aber befindet sich in ihrer Mitte ein schöner Stadtpark mit alten Bäumen, einem Teich und einem Musikpavillon, in dem schon seit vielen Jahren in der Schönwetterzeit immer am Sonntagnachmittag Stadtparkkonzerte stattfinden.

Musikgruppen, Chöre und andere Gruppen, die Musik darbieten können, werden von der Stadt Waldkraiburg eingeladen, unter dem Dach dieses Pavillons und trotzdem im Freien für Zuschauer, die sich auf der anderen Seite des Sees befinden, ihr Bestes zu geben. So geschehen unlängst mit dem Chor der Siebenbürger Sachsen in Waldkraiburg.



Anneliese Miess, eigentlich Kassenwartin der Kreisgruppe, führte als Moderatorin sehr geschickt durch das Programm, nachdem die Kulturreferentin der Stadt, Karin Bressel, die Gäste und die Chormitglieder begrüßt hatte. Unter den 300 Zuhörern begrüßte Miess auch etliche Stadträte, die sich bei wunderbarem Kaiserwetter diesen Sonntag im Altweibersommer nicht nehmen lassen wollten. Der Waldkraiburger Chor im Stadtparkpavillon. Foto: Heinz Fray



Im zweiten Teil des Nachmittages unterhielt das Duo „Klubb2" die Zuschauer. Walter Connert und Wolfgang Ehrlich haben sich vor einem guten Jahr als Duo zusammengeschlossen und geben bekannte Melodien aus der Schlagerwelt und der Volksmusik zum Besten – sie sind quasi ein Garant für eine gelungene Party. Ein wunderbarer Nachmittag im Waldkraiburger Stadtpark, an dem die Chormitglieder aus Waldkraiburg die Protagonisten waren.

Schlagwörter: Kreisgruppe, Waldkraiburg, Chor, Konzert

