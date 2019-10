Hertener beim Tag der Heimat im Landtag von Nordrhein-Westfalen

Eine sehr interessante Veranstaltung war der Tag der Heimat der CDU-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen. Nachdenklich stimmte die Festansprache von Ehrengast Dr. Bernd Fabritius, Aussiedlerbeauftragter der Bundesregierung und Präsident des Bundes der Vertriebenen, der an die hohe Aufnahmebereitschaft des Landes NRW für die Vertriebenen, Aussiedler und Spätaussiedler erinnerte.

Tag der Heimat der CDU-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen: Das Bild zeigt die Teilnehmerinnen seitens der Kreisgruppe Herten gemeinsam mit dem Ehrengast Dr. Bernd Fabritius (am Rednerpult) und dem Landesvorsitzenden Rainer Lehni (Dritter von rechts). Foto: Hanna-Jung Boldan

Wir alle erinnerten uns dabei an die Umstände, die zu einer Heimat in Nordrhein-Westfalen geführt haben. Dabei hat gerade für uns Siebenbürger Sachsen in Herten sowohl die Geschichte von Flucht und Vertreibung in der unmittelbaren Nachkriegszeit, wie auch die der Beheimatung unserer späteren Aussiedler Gültigkeit.Nette Gespräche mit vielen Bekannten bei einem leckeren Imbiss rundeten den besonderen Abend ab.

KR