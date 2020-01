25. Januar 2020 Druckansicht

Weihnachtsgottesdienst der Kreisgruppe Heilbronn

Mit einer kurzen Ansprache begrüßte unsere Kreisvorsitzende Ines Wenzel am vierten Advent die Gottesdienstbesucher in der Stadtkirche Heilbronn-Böckingen. Sie erwähnte die wichtigsten Veranstaltungen der Kreisgruppe 2019. Das erste große Ereignis war der Neujahrsempfang im Heilbronner Rathaus, es folgten Autorenlesungen, Heimattag in Dinkelsbühl, Baumstriezelfest, Gaffenbergfest, Erntedankfest, Bunter Abend. Höhepunkt der Veranstaltungen war das große Kronenfest auf der BUGA in Heilbronn. Ohne viele Helfer wäre die große Anzahl von Veranstaltungen nicht möglich gewesen. Bei ihnen allen bedankte sich Ines Wenzel und hoffte auf eine harmonische, respektvolle und freundschaftliche Zusammenarbeit auch in Zukunft.

Den Weihnachtsgottesdienst feierten wir erneut in der schönen Stadtkirche Böckingen. An dieser Stelle möchten wir uns bei der Kirchengemeinde Böckingen und der Mesnerin Sylvia Ball für die freundliche Aufnahme und Unterstützung bedanken.



Der Weihnachtsbaum und die Kirche waren wunderschön geschmückt. Der Liederkranz unter der Leitung von Melitta Wonner und das Karpaten Tanz- und Unterhaltungsorchester Heilbronn unter der Leitung von Uwe Horwath umrahmten den Festgottesdienst musikalisch. Wie in den letzten acht Jahren hatte Melitta Wonner die musikalische Gesamtleitung inne. Der Liederkranz mit Jürgen Dörr als Solist, begleitet vom Orchester, sang die Weihnachtsgeschichte und führte zur Predigt hin. Pfarrerin Christine Jeno, Heilbronn-Böckingen, zelebrierte den Gottesdienst, wofür wir ebenfalls herzlich danken. Die Kinder der Siebenbürgisch-Sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn unter der Leitung von Stefanie Fuss haben vor der Bescherung Gedichte vorgetragen und Lieder gesungen. Foto: Jürgen Binder



Bei der Christbescherung verteilten Mitglieder in Burzenländer Tracht wunderschöne Päckchen mit liebevoll gebackenen und kunstvoll verzierten Honigkeksen. Das Team um Christa Andree hatte wahre Kunstwerke geschaffen. Wir danken Jürgen Binder für die Organisation, das Gestalten der Liedblätter und die Abkündigungen sowie Susanna Riemesch-Wachsmann für das Gebet.



Nach dem Gottesdienst lud die Kreisgruppe alle Besucher und Mitwirkenden zu einem Stehempfang mit Hanklich, Striezel, Glühwein und Punsch auf den Kirchenvorplatz ein. Ganz besonderes freuten sich die Besucher über das Programm der Kinder. Mit leuchtenden Augen und Begeisterung trugen sie Weihnachtsgedichte vor, sangen Lieder und spielten Weihnachtslieder auf ihren Instrumenten. Vielen Dank an die Kinder, deren Eltern und die Leiterin der Kinder- und Jugendgruppe, Stefanie Fuss, für ihren Einsatz und ihre Mühe. Gerlinde Schuller

