Kreisgruppe Drabenderhöhe: Tagesfahrt nach Düsseldorf

Trotz erster besorgniserregender Nachrichten um das Corona-Virus war die Welt am 7. März noch einigermaßen in Ordnung und so beschloss der Vorstand der Kreisgruppe um Anita Gutt und Helmut Scharpel eine geplante Tagesfahrt nach Düsseldorf nicht ausfallen zu lassen. Die rund 30 Mitglieder begrüßten sich nicht mit Handschlag, sondern per Ellenbogen- oder Fußkick, bevor die Fahrt zum Gerhart-Hauptmann-Haus startete, wo die Ausstellung „Kirchenburgenlandschaft Siebenbürgen – Ein europäisches Kulturerbe“ auf die Drabenderhöher wartete.

Organisierten die Fahrt nach Düsseldorf: Die Kreisvorsitzende Anita Gutt (3. von links) und ihr Stellvertreter Helmut Scharpel (2. von links). Die Wanderausstellung informierte eindrucksvoll über die Geschichte der Kirchenburgen. Foto: Schenker

Die originalgetreu nachgebaute Stalle (Sitzabteil) des Tobsdorfer Chorgestühls lud die Kreisvorsitzende Anita Gutt zum Ausruhen ein. Foto: Schenker

Unterwegs gab’s im Bus zur Begrüßung ein Gläschen Sekt, so dass die Teilnehmer gut gelaunt in der Landeshauptstadt ankamen und mit großem Interesse die Wanderausstellung besichtigten, die einen Blick auf die Kirchenburgen als eindrucksvolles architektonisches Zeugnis mittelalterlicher Architektur in Siebenbürgen warf. Sie wurde von der Stiftung Kirchenburgen, die unter der Schirmherrschaft des rumänischen Staatspräsidenten Klaus Johannis und des deutschen Bundespräsidenten Frank Walter Steinmeier steht, dem Deutschen Kulturforum östliches Europa, der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien (EKR) und der Technischen Universität Berlin entwickelt. Auf 24 farbigen Text- und Bildtafeln wurde über die Geschichte der Kirchenburgen informiert und viele der Drabenderhöher erkannten nicht nur ihre Heimatkirche wieder, sondern gaben dazu auch kleine Anekdoten und Geschichten aus der alten Heimat preis, die ihnen in diesem Zusammenhang einfielen. Große Zustimmung fanden bei den Höhern die aktuellen Initiativen, die sich in Siebenbürgen vor Ort darum bemühen, die Kirchenburgen zu erhalten und für den Tourismus zugänglich zu machen.Viel Interesse fand auch das Tobsdorfer Chorgestühl des Meisters Johannes Reychmut aus Schäßburg und dessen Restaurierung: Der Studiengang Konservierung und Restaurierung von Möbeln und Holzobjekten an der Hochschule für Wissenschaft und Kunst in Hildesheim, die enge Kontakte zu Siebenbürgen pflegt, nahm sich nach Absprache mit der rumänischen Denkmalpflege und der EKR dieses Objekts an. Acht Jahre der Erforschung, Dokumentation und Restaurierung folgten. Die Ausstellung, die von Master-Absolventinnen, Studierenden und dem Werkstattleiter konzipiert wurde, zeigt auf erfrischende Weise auf Tafeln und in Kurzfilmen die komplizierte Restaurierung des siebenbürgischen Chorgestühls aus dem Jahr 1537. In der originalgetreu nachgebauten Stalle (Sitzabteil) nahm manch ein Drabenderhöher Platz, unter anderem die Kreisvorsitzende Anita Gutt.Nach einem gemeinsamen Mittagessen in einem griechischen Restaurant brachte der Bus die Ausflügler in den Medienhafen, wo vor dem Landtagsgebäude schon eine Reiseleiterin auf sie wartete. Bei einem gut zweistündigen Rundgang erlebten die Höher, welch großen Wandel der einstige Rheinauhafen durchlaufen hat. Wo früher Silos und Lagerhallen gestanden haben, stehen heute beeindruckende Gebäudekomplexe von national und international renommierten Architekten, deren Gestaltung einen Bezug zum Wasser haben muss. So beherbergt der Medienhafen heute zahlreiche Unternehmen aus Medien, Kommunikation, Mode, Kunst, Kultur und Architektur. Seinen besonderen Charme verdankt er der Mischung aus „alt und neu“. Gleisanlagen und alte Ladenstraße sind noch erhalten und stehen unter Denkmalschutz.Alle waren sich darüber einig: Es war ein toller Ausflug, den der neue Vorstand der Kreisgruppe organisiert und durchgeführt hat. Die Ehrenvorsitzende Enni Janesch dankte bei der Rückfahrt Anita Gutt und Helmut Scharpel für ihren Einsatz und die gute Bewirtung unterwegs.

Ursula Schenker