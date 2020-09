Jugendliche des Kreisverbands Nürnberg besuchen Schloss Horneck

Am 4. September organisierte das Haus der Heimat Nürnberg eine Fahrt mit dem Reisebus zum Schloss Horn­eck und in das Siebenbürgische Museum nach Gundelsheim. Mit dabei waren mein Bruder und noch viele andere Jugendliche des Kreisverbands Nürnberg und des Hauses der Heimat sowie die Betreuer, denen der Ausflug allen Spaß gemacht hat.

Jugendliche des Kreisverbands Nürnberg im Schloss Horneck auf der neu renovierten Treppe. Foto: Brigitte Krempels

Leider wird das Schloss Horneck zurzeit renoviert, weshalb wir nur sehr wenig ansehen konnten. Martina Handel, Verwaltungskraft im Schloss, führte uns durch die Räume, die schon renoviert und wieder zugänglich sind. Die Schlafräume sind sehr schön eingerichtet. Als ob die Einrichtung aber nicht gereicht hätte, gibt es noch eine wundervolle Aussicht, wenn man aus einem der vielen Fenster des Schlosses schaut. Auf dem Dachboden des Schlosses leben zudem auch noch Fledermäuse, die sich dort angesiedelt hatten. Die haben wir leider nicht gesehen. Wir erfuhren, was das Schloss alles an Institutionen beherbergt, und auch einiges aus seiner Geschichte.Im Siebenbürgischen Museum war es auch sehr interessant, da dort viele Trachtenteile aus allen Regionen Siebenbürgens ausgestellt waren, die ziemlich lichtempfindlich sind und dadurch zum Teil nur in ausziehbaren Schubladen zu betrachten sind. Auch kann man dort die schöne Keramik wie Vasen und Teller mit siebenbürgischer Bemalung betrachten. Zu bestaunen gibt es auch viele Bilder, Gemälde, alte Bücher, Möbel und andere Dokumente aus Siebenbürgen, in denen man noch das ein oder andere Wort lesen kann. Es ist alles schön gestaltet und wirklich gut erklärt. Was mich im Museum sehr beeindruckt hat, ist, wie reichhaltig die Kultur unserer Vorfahren in unserer alten Heimat Siebenbürgen war. Es war auch sehr informativ, da wir viel über unsere Herkunft lernen konnten.

Kai Kirschner, JTG Nürnberg