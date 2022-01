16. Januar 2022

In der Weihnachtsbäckerei

Sehr froh waren die Vertreter des Landesvorstandes der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, dass das traditionelle Plätzchenbacken des Landesjugendreferates in 2021 noch stattfinden konnte. Heike Mai-Lehni, Angelika Schwager, Winfried Göllner und Rainer Lehni vom Landesvorstand sowie Anita Gutt, die Vorsitzende der Kreisgruppe Drabenderhöhe, organisierten das Ereignis am 11. Dezember 2021 in Drabenderhöhe unter Einhaltung der aktuellen Corona-Bedingungen. Dankenswerterweise durfte man den Raum unter der Kapelle des Hauses Siebenbürgen – Alten- und Pflegeheim nutzen.

Die Kinder machten begeistert in der Weihnachtsbäckerei in Drabenderhöhe mit. Fotos: Rainer Lehni Erfreulicherweise war eine kleine Kinderschar aus Drabenderhöhe, Niederkassel und Setterich mit ihren Mamas angemeldet, so dass in der Weihnachtsbäckerei so einiges los war. Es konnte nach Herzenslust gebacken oder die fertigen Plätzchen mit Zuckerguss verziert werden. Im Vorfeld waren siebenbürgische Lebkuchen gebacken worden, so dass das Verzieren schneller vonstatten ging. Butterkekse und Vanillekipferl wurden vor Ort von den kleinen und größeren Händen gebacken. Wer Pause vom Backen machte, konnte sich Schneemänner aus Pfeffernüssen und Dominosteinen basteln. Das Ergebnis dieses schönen Tages waren rund 130 verpackte Lebkuchen, die an die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims verschenkt wurden. Selbstverständlich konnte jedes Kind eine ganze Dose mit Leckereien auch mit nach Hause nehmen.



Die Organisatoren sind froh, dass die Veranstaltung trotz aktueller Umstände stattfinden und dieses vorweihnachtliche Brauchtum weiter gepflegt werden konnte. Erfreulicherweise war eine kleine Kinderschar aus Drabenderhöhe, Niederkassel und Setterich mit ihren Mamas angemeldet, so dass in der Weihnachtsbäckerei so einiges los war. Es konnte nach Herzenslust gebacken oder die fertigen Plätzchen mit Zuckerguss verziert werden. Im Vorfeld waren siebenbürgische Lebkuchen gebacken worden, so dass das Verzieren schneller vonstatten ging. Butterkekse und Vanillekipferl wurden vor Ort von den kleinen und größeren Händen gebacken. Wer Pause vom Backen machte, konnte sich Schneemänner aus Pfeffernüssen und Dominosteinen basteln.Das Ergebnis dieses schönen Tages waren rund 130 verpackte Lebkuchen, die an die Bewohnerinnen und Bewohner des Altenheims verschenkt wurden. Selbstverständlich konnte jedes Kind eine ganze Dose mit Leckereien auch mit nach Hause nehmen.Die Organisatoren sind froh, dass die Veranstaltung trotz aktueller Umstände stattfinden und dieses vorweihnachtliche Brauchtum weiter gepflegt werden konnte. Rainer Lehni

Schlagwörter: Nordrhein-Westfalen, SJD, Kinder, Jugend, Weihnachten, Plätzchenbacken

Bewerten: 1 Bewertung:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.