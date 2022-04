25. April 2022

Ostermontagsgottesdienst ganz in Gold

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause konnte der traditionelle Siebenbürgische Ostermontagsgottesdienst der Kreisgruppe Schwäbisch Gmünd am 18. April endlich wieder stattfinden. Als die zahlreichen Kirchgänger in freudiger Erwartung die Augustinuskirche in Schwäbisch Gmünd betraten, gab es eine erste Überraschung: Prädikant Martin Becker hatte Altar und Kanzel mit goldglänzenden Behängen geschmückt. Dazu begrüßte uns Jutta Peschke mit den feierlichen Klängen des Orgelvorspiels. Und wir durften – trotz Masken – die bekannten Lieder aus dem Gesangbuch singen, wie in der alten Heimat.

Schwäbisch Gmünder Kirchengänger nach dem Ostergottesdienst 2022. Foto: Elke Haner Das zentrale Thema der Predigt war Gold! Herr Becker sprach von Farben, besonders vom aktuellen Schwarz: Krieg, Pandemie, Dürre, Inflation. Aber siegreich wird alles vom Gold überstrahlt. Man muss es nur bewusst suchen und finden. In der Natur sind es die goldene Sonne, das goldene Ährenfeld, das glänzende Gefieder eines Vogels, eine goldgelbe Blume. Aber auch in unserer Seele, in unserem Herzen gibt es viel Gold: ein liebes Wort, ein guter Wunsch, ein strahlender Blick, eine helfende Hand. So sollen wir über das Schwarze hinweg das Gold in und um uns erkennen, mit Gottes Hilfe ermutigt und getrost durch diese schwere Zeit gehen.



Am Ausgang überreichte Herr Becker jedem von uns ein „Goldstück“ zur Erinnerung an die frohe Botschaft der Auferstehung Christi, an den Sieg des Goldes, den Sieg des Lebens über den Tod. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Becker und Frau Peschke für dieses schöne Erlebnis. Das zentrale Thema der Predigt war Gold! Herr Becker sprach von Farben, besonders vom aktuellen Schwarz: Krieg, Pandemie, Dürre, Inflation. Aber siegreich wird alles vom Gold überstrahlt. Man muss es nur bewusst suchen und finden. In der Natur sind es die goldene Sonne, das goldene Ährenfeld, das glänzende Gefieder eines Vogels, eine goldgelbe Blume. Aber auch in unserer Seele, in unserem Herzen gibt es viel Gold: ein liebes Wort, ein guter Wunsch, ein strahlender Blick, eine helfende Hand. So sollen wir über das Schwarze hinweg das Gold in und um uns erkennen, mit Gottes Hilfe ermutigt und getrost durch diese schwere Zeit gehen.Am Ausgang überreichte Herr Becker jedem von uns ein „Goldstück“ zur Erinnerung an die frohe Botschaft der Auferstehung Christi, an den Sieg des Goldes, den Sieg des Lebens über den Tod. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Becker und Frau Peschke für dieses schöne Erlebnis. Jutta Caplat

Schlagwörter: Kreisgruppe, Schwäbisch Gmünd, Gottesdienst, Ostergottesdienst

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.