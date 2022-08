21. August 2022

Sommerball in Winterbach

Erstmalig organisierte die Kreisgruppe Schorndorf einen Sommerball. Sehr sommerlich fiel der 23. Juli wirklich aus, und auch in der Lehnbachhalle machte sich Sommerfeeling breit. Zusätzlich heizte die Musikband „Strings“ den Gästen kräftig ein und ließ sich auf der tropischen Bühne den Spaß an der Musik nicht nehmen. Vielen herzlichen Dank an die mitreisenden und abgehärteten Musiker. Die Stimmung war fröhlich und ausgelassen, auch wenn zwischendurch kurz Abkühlung vor der Halle gesucht wurde. Kluge Besucher waren bestens vorbereitet, denn im Auto wurde schnell das nasse Hemd gegen ein trockenes getauscht und schon konnte unbeschwert weitergetanzt und gefeiert werden.

Auftritt der Schorndorfer Jugendtanzgruppe beim Sommerball. Foto: Erika Jakob Auch die Schorndorfer Jugend strotzt vor Motivation und Spaß am Tanz. Nach einer langen Coronaauszeit sind aus Kindern Jugendliche geworden und einige haben sich die Tanzfreude über diese Zeit erhalten. Auf Wunsch der Jugendlichen fand sich Ende Juni die einstige Kindertanzgruppe zusammen, und das Projekt „Jugendtanzgruppe“ wurde gestartet. Nach nur wenigen Proben war die Gruppe bereit, bei der Veranstaltung mit ihren Tänzen zu unterhalten. Und das hat sie richtig gut und souverän gemacht. Über weitere Verstärkung würde sich die Gruppe sehr freuen. Wir laden alle interessierten Jugendlichen ein, sich in unseren Tanzproben auszuprobieren. Angesprochen werden können Maria Bening, Sunny Mai unter Telefon (0 71 51) 94 45 22, und sicher helfen auch alle Vorstandmitglieder bei einer Vermittlung.



In den Sommerferien wird nicht geprobt, aber ab Schulbeginn sind weitere Proben und ein Programm für den Dirndlball am 8. Oktober geplant. Über Unterstützung würden wir uns sehr freuen. Auch die Schorndorfer Jugend strotzt vor Motivation und Spaß am Tanz. Nach einer langen Coronaauszeit sind aus Kindern Jugendliche geworden und einige haben sich die Tanzfreude über diese Zeit erhalten. Auf Wunsch der Jugendlichen fand sich Ende Juni die einstige Kindertanzgruppe zusammen, und das Projekt „Jugendtanzgruppe“ wurde gestartet. Nach nur wenigen Proben war die Gruppe bereit, bei der Veranstaltung mit ihren Tänzen zu unterhalten. Und das hat sie richtig gut und souverän gemacht. Über weitere Verstärkung würde sich die Gruppe sehr freuen. Wir laden alle interessierten Jugendlichen ein, sich in unseren Tanzproben auszuprobieren. Angesprochen werden können Maria Bening, Sunny Mai unter Telefon (0 71 51) 94 45 22, und sicher helfen auch alle Vorstandmitglieder bei einer Vermittlung.In den Sommerferien wird nicht geprobt, aber ab Schulbeginn sind weitere Proben und ein Programm für den Dirndlball am 8. Oktober geplant. Über Unterstützung würden wir uns sehr freuen. S. Mai

Schlagwörter: Kreisgruppe, Schorndorf, Ball, Jugendtanzgruppe

Bewerten: 2 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.