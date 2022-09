50 Jahre Kreisgruppe Fürstenfeldbruck – das muss gefeiert werden!

Anlässlich ihres über 50-jährigen Bestehens lädt die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck für Samstag, den 1. Oktober, zu einer besonderen Kulturveranstaltung in das Bürgerhaus Mammendorf ein. Lassen Sie sich vom reichhaltigen Programm mit Theater, Chor und Tanzgruppenauftritten überraschen und begeistern.

In den Pausen finden Sie Zeit für angenehme Gespräche bei Kaffee und Kuchen vom reichhaltigen Kuchenbüfett. Ab 20.00 Uhr spielt die „Original Siebenbürger Blaskapelle München“ zum Tanz auf. Bitte versäumen Sie nicht, dieses Fest mit uns zu feiern, und bringen Sie Ihre Freunde von nah und fern mit. Es wird sicher ein Tag, der in Erinnerung bleibt!Das Team des Restaurants „Zur Sonne“ wird hervorragend für Speis und Trank sorgen. Saaleinlass ist ab 14.30 Uhr, Beginn 15.00 Uhr im Bürgerhaus mit Restaurant „Zur Sonne“, Jahnweg 11, in 82291 Mammendorf. Der Eintritt beträgt zehn Euro. Es wird um Beachtung der gültigen Corona-Regeln gebeten. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Carmen Schuster