29. Januar 2023

Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim: Stimmungsvolle Feier

Der Einladung zur Weihnachtsfeier am ersten Advent, dem 4. Dezember, in das Gemeindehaus Sankt Kilian in Schweinfurt folgten einige Mitglieder unserer Kreisgruppe, leider viel zu wenige für den betriebenen Aufwand. Beim letzten Treffen in der „Ideenschmiede“ wurden die Weihnachtskarten für alle Vereinsmitglieder gebastelt und die Planung besprochen. Im Vorfeld wurden bei Hanni Schuster feine Lebkuchen gebacken und dekoriert. In hellem Lichterglanz strahlte der von Familie Schuster aus Gochsheim mitgebrachte Tannenbaum. Die Tischdeko wurde liebevoll von Hanne Paul gestaltet und es duftete herrlich nach Plätzchen und Glühwein.

Adventsfeier in Schweinfurt: Hanne Paul und Grete Tartler beim Sketch. Foto: Annemarie Weber Ein Gedicht in siebenbürgisch-sächsischem Dialekt, vorgetragen von Gustav Weber, stimmte uns auf den Adventsnachmittag ein. In einer Ansprache hielt die Vorsitzende Annemarie Weber einen Rückblick auf die letztjährigen Veranstaltungen. Margarete Himjak trug ein wunderschönes Weihnachtsgedicht vor. Anstatt des Krippenspiels wurde der Sketch „Det Helig Owend-Eeßen“ von Hilde Juchum präsentiert. Großen Applaus ernteten die Protagonistinnen Grete Tartler und Hanne Paul bei einer Generationendebatte zwischen Tradition, vertreten durch die Oma, und Moderne, vertreten durch die Enkelin. Berührende Worte zum Advent fand auch Dr. Schneider. Von draußen vom Walde kam der Nikolaus mit einem großen Sack voller Geschenke zur Freude aller Anwesenden. Erika Klusch ist buchstäblich in diese Rolle hineingewachsen. Sie findet immer wieder den richtigen Ton mit ihrem verschmitzten Lachen. Von Inge Hadesch liebevoll befüllte Päckchen wurden verteilt. Bei einem Ratespiel rund um Weihnachten gab es für alle Teilnehmer mit korrekter Antwort eine süße Belohnung. Zwischendurch sangen wir gemeinsam „Ihr Kinderlein kommet“, „Oh Tannenbaum“, „Oh du fröhliche“ und andere Lieder. Begleitet wurden wir von zwei Musikanten aus Schonungen mit Akkordeon und Gitarre. Der Weihnachtsmann in Aktion Bei Kaffee und Kuchen und weiteren gemeinsam ge­sungenen Liedern ließen wir diesen stimmungsvollen Adventsnachmittag ausklingen. Vielen Dank an die Helfer und Teilnehmer dieser letzten Veranstaltung im Jahr 2022. Ausblick Für 2023 konnten wir den Raum im evangelischen Gemeindehaus in Schonungen weiterhin buchen. Treffpunkt ist grundsätzlich immer der zweite Montag im Monat ab 16.00 Uhr. Es ist ein offenes, ungezwungenes Treffen für alle Mitglieder und Freunde unserer Kreisgruppe. Für Kaffee, Tee, Getränke und Gebäck ist immer gesorgt. Bitte hierfür eine kleine Spende einlegen. Ansprechpartnerin ist Erika Klusch, erreichbar unter Telefon: (09721) 50719.



Folgende Termine sind geplant für die Ideenschmiede in Schonungen: 13. Februar (Fasching), 13. März, 17. April (ausnahmsweise 3. Montag), 8. Mai, 12. Juni und 10. Juli. Dann genießen wir die Sommerpause.



Am Montag, dem 13. Februar, feiern wir Fasching mit den beiden Musikanten aus Schonungen. Masken sind absolut wünschenswert. Leckere Faschingskrapfen und deftige Schmalzbrote sowie Getränke bereitet die Vorstandschaft der Kreisgruppe vor. Bitte um Anmeldung bei E. Klusch.



Am 13. März findet eine Pflanzentauschbörse statt. Wer eine Topfblume übrig oder zu viele Tomaten- und andere Gemüsepflanzen auf der Fensterbank hat, kann sie gern mitbringen. Auch Tipps und Ratschläge rund ums Aussäen, Pikieren, Gärteln usw. sind herzlich willkommen.



Am 30. April ist die Mitgliederversammlung in Schweinfurt im Gemeindehaus Sankt Kilian geplant. Hierzu ergeht eine extra Einladung.



Ich danke allen Mitgliedern und Freunden für die geleistete Hilfe, gespendeten Kuchen, Arbeitseinsätze, gemeinsam verbrachte Zeit mit feucht-fröhlichen Debatten und Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen im vergangenen Jahr und wünsche allen, auch im Namen der gesamten Vorstandschaft, ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2023.

Annemarie Weber

Schlagwörter: Schweinfurt, Gochsheim, Weihnachtsfeier

