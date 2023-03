Jugendtanzgruppe Heilbronn taucht ab in die Welt der Kindheitshelden

Unter dem Motto „Kindheitshelden“ traten wir am 11. Februar auf dem Faschingsball der Kreisgruppe Heilbronn auf. In der ersten Tanzpause des Balls war die Kindertanzgruppe Heilbronn an der Reihe, die kunterbunt verkleidet als Affen, Löwen und vieles mehr rund um das Thema Tarzan mit einem Medley aus fünf Tänzen aufgetreten ist.

Die 28 Tänzerinnen und Tänzer nach dem Auftritt. Foto: Alwin Bretz

Nach der Kostümprämierung aller Gäste des Abends hatten wir unseren großen Auftritt. In verschiedenen Gruppen verkörperten unsere Tänzer ihre Kindheitshelden, zu welchen dann auf die passende Titelmusik der jeweiligen Animation eine selbst choreografierte Einlage präsentiert wurde. Die Show startete mit dem Landler aus dem Film „Sound of music“, der von unserem Ehepaar Veronica und Edras vorgeführt wurde. Eine Besonderheit: dieser war ihr Hochzeitstanz! Weiter ging es mit den „Teletubbies“, die besonders bei den Kleinsten für Begeisterung sorgten. Für gute Stimmung unter den Zuschauern sorgte das Duo Timon & Pumba aus dem Film „König der Löwen“. Danach zeigte die Gruppe „Mario Kart“ samt selbst gebastelten Requisiten, passend zum Videospiel, eine kreative Choreographie. Anschließend zauberten uns sechs Feen unter dem Motto „Winx Club“ für eine kurze Zeit in die Welt der Fabelwesen. Den Abschluss bildeten drei pfiffige Streifenhörnchen aus dem Film „Alvin und die Chipmunks“ im Schlager-Style, final performten alle Darsteller dazu noch gemeinsam einen Linedance passend zum Lied „Cotton Eye Joe“. Vielen Dank an alle Beteiligten für euren Einsatz, es war ein großer Spaß!Hiermit laden wir euch zu unserem nächsten Ball ein, dem „Tanz in den Mai“ ammit der „Nova“-Band in der Festhalle Nordheim. Mehr Infos dazu findet ihr auf unserer Homepage www.jtg-heilbronn.de sowie auf unserer Facebook-Seite Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn oder auf Instagram unter @jtgheilbronn

Lara Gaber

Fantastische Kostüme

Die Siebenbürgisch-Sächsische Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn erfreute das Publikum mit „Tarzan“. Foto: Jürgen Binder

Zum traditionellen Faschingsball der Kreisgruppe in die Harmonie Heilbronn kamen die Gäste aus Heilbronn und Umgebung, um gemeinsam die fünfte Jahreszeit zu feiern. Bei guter Laune, Musik und Gesang von der „Akustik Band“ wurde der Ball eröffnet. Nach der ersten großen Tanzrunde begrüßte Jürgen Binder, der stellvertretende Vorsitzende unserer Kreisgruppe, alle Gäste und die Band recht herzlich und wünschte allen eine gute Unterhaltung.„Kindheitshelden – Helden der Kindheit“ war das Motto des kulturellen Programms. Voller Spannung wurde der Auftritt der Siebenbürgisch-Sächsischen Kinder- und Jugendgruppe Heilbronn erwartet. Die Kinder zwischen fünf Jahren und dem Jugendalter entführten uns unter der Leitung von Stefanie Fuss, Laura Stirner und Valeria Brandl in den Dschungel zu „Tarzan“. Die Pflanzen des Dschungels, Tarzan, Affen und viele andere Tiere tanzten mit Begeisterung zu der Filmmusik. Herzlicher Applaus und ein Korb voller Überraschungen belohnten die kleinen Künstler.Die Polonaise der Maskenträger gab der Jury Gelegenheit, den Einfallsreichtum vieler gut verkleideter Gäste zu belohnen. Dieses Jahr hatte es die Jury nicht leicht bei der Vergabe der Preise. Rotkäppchen und der Wolf, Storch und Frosch, Stinktiere, Pantomime, Blumenmädchen, Trolle, Elfen, Eichhörnchen, Teletubbies, Zwerge, Mädchen in Scarlett-O’Hara-Kleidern, Super Mario bewegten sich auf der Tanzfläche.Über den dritten Preis, den „bronzenen“ Apfel, freute sich der germanische Gott Thor mit Familie, Bernhard, Britta, Gabriel und Raphaela Lang aus Marbach. Den zweiten Preis, den „silbernen“ Apfel, bekam das Ehepaar Annemarie und Anselm Honigberger, als Vogelscheuchen verkleidet. Der erste Preis, der „goldene“ Apfel, ging an die Wichtelfamilie. Daniel, Florian, Robert und Christine Greger aus Ellhofen waren die netten Wichtel. Alle Gewinner erhielten außerdem ein Diplom für die „schönste Maske am Faschingsball“, einen Gutschein und eine Flasche Sekt.Die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn und die Siebenbürgische Tanzgruppe Heilbronn begeisterten das Publikum mit einem eleganten Tanz aus „Meine Liebe, meine Träume“. Es folgte der Tanz der „Teletubbies“, ein Tanz aus „König der Löwen“, aus „Mario Kart“ „Winx Club“ und „Alvin und die Chipmunks“. Die Tänzer wurden für ihre tollen Kostüme und ihren gelungenen Auftritt mit riesigem Applaus belohnt. Dem gesamten Helferteam danken wir für den gelungenen Faschingsball.

Gerlinde Schuller